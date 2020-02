Babydoll-Schafe: Es sind Drillinge!

Boddinsfelde

Die Überraschung ist Mutterschaf Erna wirklich gelungen. Als Hobby-Bäuerin Jeanette Ballaschk am Morgen im Mittenwalder Ortsteil Brusendorf-Boddinsfelde in den Stall kam, lagen die drei Lämmer am warmen Bauch der Mutter.

Ein Mädchen, zwei Jungen

„Anna, Alfred und Alfons sind wohlauf“, versichert Ballaschk, die sich gar nicht satt sehen kann an dem Wurf. Denn dass Schafe Drillinge gebären, sei selten, da sie nur zwei Zitzen haben. Deswegen müssen sich die drei Kleinen nun reinteilen. „Das klappt aber wunderbar“, so die Hobby-Bäuerin, die nun eine Herde von insgesamt 16 Schafen betreut. Acht davon sind Lämmer, denn schon in den letzten Tagen gab es Nachwuchs.

Babydoll-Drillings-Lämmchen wurden in Boddinsfelde von Mutterschaf Erna geboren. Das kommt selten vor, denn normalerweise bringen Schafe nur zwei Lämmer zur Welt. Quelle: Andrea Müller

Lotti wurde von der Mutter verstoßen

Lotti und Lilli wurden von Mutterschaf Lisbeth vor rund zwei Wochen zur Welt gebracht. Auch diese beiden Lämmer sind wohlauf, obwohl die kleine Lotti von der Mama verstoßen wurde und nun mühevoll mit der Flasche aufgezogen werden muss. „Sechsmal am Tag wird die kleine versorgt, auch nachts“, stöhnt Jeanette Ballaschk, die aber keine Mühe scheut, damit es dem blökenden Nachwuchs gut geht. Jeden Morgen bringt sie das Mädchen zu „ihren Leuten“, wie sie ihre Herde liebevoll bezeichnet.

Geteiltes Leid ist halbes Leid

Schon letztes Jahr hatte Lisbeth eines ihrer Lämmchen verstoßen: Gustav. Deswegen sind die Geschwister nun offensichtlich ein Herz und eine Seele. Geteiltes Leid ist eben halbes Leid. Während das Mutterschaf die vorsichtigen Annäherungsversuche von Lotti immer wieder abwehrt, kümmert sich der große Bruder herzzerreißend um die süße kleine Schwester. Immer wieder tauschen die beiden Zärtlichkeiten aus.

Seltene Rasse mit Teddybär-Merkmalen

Alle Tierkinder sind Nachwuchs von Southdown-Schaf Otto, einem 100-Kilogramm-Bock. Southdown-Schafe werden im Volksmund als Babydoll-Schafe bezeichnet. Sie kommen aus dem Süden Englands und gehören zu den ältesten Schafs-Rassen in Europa. Sie haben anders als die hier üblichen Tiere einen breiteren Kopf, einen kompakteren Körper und kürzere Beine. Das macht sie zu zuverlässigen „Rasenmähern“. Besonders charakteristisch ist ihre Wolle im Gesicht, dadurch sehen aus wie kleine Teddybären.

Babydoll-Lämmer sind auch im Gesicht dicht bewollt. Das verleiht ihnen das Aussehen von kleinen Teddybären. Quelle: Andrea Müller

Vorsorge vor dem Wolf

Jeanette Ballaschk hat auch Vorsorge vor dem Wolf getroffen, der ganz in der Nähe im kleinen Wäldchen am Boddinsfelder Friedhof gesichtet worden sein soll. Den Wolfsabwehrzaun hat sie mit finanzieller Hilfe des Landesamtes für ländliche Entwicklung in Brandenburg aufgestellt, das Präventionsmaßnahmen gegen Wolfsangriffe fördert. „Es wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn eins meiner Schäfchen vom Wolf geholt werden würde“, meint die Hobby-Bäuerin. Angst muss sie aber nicht haben, es gibt keine Lücke im Zaun, und nachts sind die Tiere sowieso im Stallt eingeschlossen.

Im Stall ist der Nachwuchs vor allem nachts sicher. Zudem schützt draußen ein Zaun vor dem Wolf, der ganz in der Nähe gesichtet worden sein soll. Quelle: Andrea Müller

Von Andrea Müller