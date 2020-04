Neues Storchennest an der Pferdekoppel

Boddinsfelde

Der Brusendorfer Gemeindeteil Boddinsfelde hat nun auch ein Storchennest. Es steht hinter dem Reitgut direkt an einer Pferdekoppel. Bernd Vierus, Storchen-Fachmann, hat es gemeinsam mit Familie Labrenz geflochten, aufgestellt und nun auch mit Grasnarben und Stroh „eingerichtet“.

Grasnarben und Stroh wurden per Eimer nach oben transportiert. Damit stattete Bernd Vierus das Nest aus, damit es leichter von Adebar angenommen wird. Quelle: Andrea Müller

Nicht lange bitten lassen

„Jetzt fehlt nur noch der Storch“, sagte Vierus im Anschluss. Er sei jedoch überzeugt, dass sich die Adebars nicht lange bitten lassen werden. „Die in der Umgebung sind auch schon eingetroffen“, so der Storchen-Mann.

Strommast umgenutzt

Als Grundlage für das Storchennest dient ein alter Strommast, der lange Zeit auf dem Sportplatz in Rotberg lag. Mit großem Gerät wurde der schon im vorigen Jahr nach Boddinsfelde geholt, gereinigt und mit grüner Farbe versehen. „Das hatte unsere Praktikantin damals übernommen“, berichtete Junior-Chef Martin Labrenz. Gemeinsam mit seinem Vater und weiteren Helfern stellte er jetzt den Mast auf und betonierte ihn ein, damit ihm auch kein Sturm etwas anhaben kann.

Zweige von Weide und Ahorn

Gemeinsam wurde auch das eigentliche Nest geflochten. „Wir haben Zweige von Weide und Ahorn geschnitten und benutzt“, verriet Katrin Labrenz. Das lagert nun hoch oben auf einem Wagenrad. Etwas weiter unten ist am alten Strommast noch ein Holzkasten angebracht. „Turmfalken lieben es, mit Störchen zusammen zu leben“, wusste Vierus. Damit die Greifvögel es noch etwas gemütlicher haben, streute der Storchen-Fachmann noch frische Sägespäne in den Kasten.

Der Holzkasten unterhalb des Storchennestes soll Turmfalken zum Brüten dienen. Vierus streute noch etwas Sägespäne hinein. Quelle: Andrea Müller

Hoch oben am Nest

Mit einer Leiter, die bis auf etwa sechs Meter reichte, schwang sich Bernd Vierus in die lichte Höhe. Die letzten zwei Meter musste er – mit Seilen gesichert – direkt am Mast nach oben klettern. Familie Labrenz hatte zuvor schon die „Innenausstattung“ des Storchennestes besorgt: Frische Grasnarben, die Wildschweine ganz in der Nähe umgegraben hatten, und Stroh.

Den Anfang muss der Mensch übernehmen

„Man muss es den Störchen bequem machen“, erklärte der Storchen-Experte, auf dessen Grundstück im benachbarten Kienitz ( Teltow-Fläming) auch Störche zu Hause sind. Sie bräuchten den Anfang für ein Nest; sonst tun sie sich eher schwer mit dem Nestbau und suchten lieber weiter.

Von der Schubkarre auf die Hebebühne: Alles musste per Hand besorgt werden. Quelle: Andrea Müller

Fast schon Akrobatik

Die Grasnarben und das Stroh wurde mit einer Art Hebebühne so weit es ging nach oben gereicht. Von hier aus füllte Herwig Labrenz einen Eimer mit den Naturprodukten und reichte ihn mittels Seil weiter nach oben zu Bernd Vierus. Der hatte nun die schwere Aufgabe, den prall gefüllten Eimer mit einem beherzten Wurf von unterhalb des Nestes im großen Bogen ins Storchennest zu schleudern: In mehr als acht Metern Höhe! Die Prozedur musste viele Male wiederholt werden, bis das neue Nest komplett ausgelegt war. Dann breitete er mit einer Art Besen den Inhalt im Nest aus. Zum Schluss kam auf die Grasnarben noch reichlich Stroh.

Die Pferde schauten dem Trubel um das Storchennest eine Weile zu, wandten sich dann aber ihrem Futter zu. Quelle: Andrea Müller

Die Pferde schauten den Arbeiten von der Koppel aus gespannt eine Weile zu. Dann kehrten sie aber doch lieber zu ihren Heuballen zurück. Einige wurden zwischendurch zum Ausreiten vorbereitet. Die Inneneinrichtung des Strohballens dauerte gut anderthalb Stunden und bedeutete für Bernd Vierus körperliche Schwerstarbeit. „Ich bin es aber gewöhnt“, meinte er.

Brandenburg reich an Störchen

Brandenburg ist laut Naturschutzbund das storchenreichste Bundesland. Doch von Jahr zu Jahr werden es weniger Jungstörche. Deswegen sei man in vielen Orten bemüht, Adebar die Ansiedlung so verlockend wie möglich zu machen. Brusendorf und Boddinsfelde gehören zur Storchenstadt Mittenwalde, wie am Ortseingang zu lesen ist.

Frische Grasnarben holten Martin Labrenz (l.) und Bernd Vierus von einer Stelle, an der Wildschweine alles durchwühlt hatten. Quelle: Andrea Müller

Doch auch hier sind in der Vergangenheit einige „Sommergäste“ verloren gegangen, etwa am Schloss Schenkendorf. Mit dem neuen Nest soll diesem Trend nun gegengesteuert werden. Meist, so Vierus, sei es so, dass die Jungstörche im ersten Jahr das neue Nest erst einmal nur in Augenschein nehmen, es dann aber im Folgejahr tatsächlich annehmen.

Hoffen auf Nachwuchs

„Wir hoffen natürlich, dass wir auch hier bald Störche haben werden“, sagt Katrin Labrenz. Damit meint sie vor allem den Storchen-Nachwuchs, der hier möglichst zahlreich das Licht der Welt erblicken soll.

Diese frischen Grasnarben liegen nun oben im Storchennest. Quelle: Andrea Müller

Von Andrea Müller