Boddinsfelde

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie fand am vergangenen Sonnabend endlich wieder ein Osterfest auf dem Reitgut Boddinsfelde statt. „Darf man feiern, wenn anderswo Menschen im Krieg sterben?“, fragte Katrin Labrenz, Inhaberin des Hofes, eingangs und bejahte es sogleich. Gemeinsam mit ihrer Familie und vielen Helfern hatte sie dieses besondere Fest auf die Beine gestellt, denn der Erlös aus Eintrittsspenden und Kuchenbasar kommt Unicef zugute für die Kinder im Kriegsgebiet.

Boddinsfelde: Zu Gast waren auch ukrainische Frauen mit ihren Kindern

„Es sind 953 Euro, die wir auf 1000 Euro aufstocken“, so Katrin Labrenz am Sonntag nach dem Fest auf MAZ-Anfrage. Auf dem Reiterhof selbst wohnen inzwischen Flüchtlinge aus der Ukraine. Roland Fiebig, Ortsvorsteher von Mittenwalde (Linke), hatte zudem am Sonnabend ukrainische Frauen mit ihren Kindern eingeladen, per Kremser mit ihm zum Reitgut Boddinsfelde zu fahren. Die meisten wohnen im Stadtgebiet von Mittenwalde. Besonders die Kinder hatten ein paar unbeschwerte Stunden.

Beim Osterfest auf dem Reitgut Boddinsfelde ließen die Veranstalter auch Friedenstauben in den Himmel fliegen. Auf dem Fest waren auch Flüchtlinge aus der Ukraine. Quelle: Andrea Müller

Sina Rohleder sang in Boddinsfelde „Wozu sind Kriege da!“ von Udo Lindenberg

Denn das Programm auf dem Reiterhof war vielseitig und bunt. Einige Reiterinnen und Reiter boten auf einem Reiterzubehör-Flohmarkt Pferdedecken, Trensen, Helme, Reitstiefel und anderes an. Einige Kinder spielten Freiluft-Schach mit den riesigen Figuren vor dem Taubenhaus, das seine Türen an diesem Tag weit geöffnet hatte. Den Auftakt des Osterfestes auf dem Reiterhof in Boddinsfelde bildete jedoch ein Lied von Udo Lindenberg „Wozu sind Kriege da?“, das von Sina Rohleder berührend interpretiert wurde. Das Mädchen ist aktive Reiterin auf dem Hof. Danach ließ Katrin Labrenz Friedenstauben in den Himmel steigen. „Für den Frieden in der Welt“, rief sie über den Platz, der an diesem Nachmittag viele Besucher hatte.

Viele Gäste waren der Einladung auf das Reitgut Boddinsfelde gefolgt und genossen das bestens vorbereitete Programm. Quelle: Andrea Müller

Reiter in Boddinsfelde präsentierten buntes Programm

Danach begann das abwechslungsreiche Programm der Reiterinnen und Reiter, das von ihnen über viele Wochen vorbereitet und trainiert worden war. Während die einen ernsthaft zeigten, was sie so draufhaben mit ihren vierbeinigen Freunden, sorgten andere für Spaß mit einem Ostereier-werfenden Pferd, das von zwei „Osterhäschen“ geführt wurde. Da hatte das Publikum wirklich was zu lachen. Die Leute, einige waren sogar aus Hamburg und Buxtehude angereist, genossen den sonnigen Tag an der frischen Luft bei Gesprächen. Auch die ukrainischen Frauen kamen mit den Deutschen ins Gespräch. Man versuchte es in vielen Sprachen – von Englisch über Deutsch bis Polnisch und Russisch. Ein abwechslungsreiches Kuchenbuffet, das ebenfalls von den Reiterinnen und Reitern auf dem Hof vorbereitet worden war, sorgte mit den leckeren Süßigkeiten ebenfalls für gute Laune. Wer etwas Herzhaftes bevorzugte, konnte sich am Grill laben.

Boddinsfelde: „Gästereiten“ und Knüppelbrot vom Feuer

Besucher durften beim „Gästereiten“ auch einmal selbst auf den Pferderücken klettern. Gegen Abend wurde dann noch gemeinsam Knüppelbrot am Feuer gebacken. Roland Fiebig brachte die Flüchtlinge aus der Ukraine per Pferdekutsche wieder nach Hause, das sich zumindest vorübergehend – bis der Krieg in der Ukraine vorbei ist – in Mittenwalde, Motzen, Boddinsfelde und anderen Orten befindet.

Roland Fiebig (Ortsvorsteher in Mittenwalde) brachte mit seinem Kremser ukrainische Frauen und ihre Kinder zum Osterfest auf dem Reitgut Boddinsfelde. Quelle: Andrea Müller

Von Andrea Müller