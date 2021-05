Boddinsfelde

Ein Storchenpaar hat sich auf dem neuen Nest direkt am Reitgut Boddinsfelde nieder gelassen. Darüber ist die Freude in dem kleinen Gemeindeteil von Brusendorf riesengroß.

Denn das Nest hoch über den Pferden war von Familie Labrenz schon im vorigen Jahr aufgestellt worden. Bernd Vierus, Storchen-Fachmann, hatte es damals gemeinsam mit der Familie geflochten, aufgestellt und dann auch mit Grasnarben und Stroh „eingerichtet“. Als Grundlage war zuvor ein alter Strommast geborgen und wieder hergerichtet worden. Das hatte vor allem Sohn Martin Labrenz übernommen, während Mutter Katrin vor einem Jahr Zweige von Ahorn und Weide geschnitten hatte für das Nest selbst, das auf einem ausgedienten Wagenrad befestigt wurde. Nach dem Aufstellen des neuen Storchen-Quartiers hatte sich Bernd Vierus schon im vorigen Jahr überzeugt davon gezeigt, dass sich der Storch nicht lange bitten wird lassen.

Der Aufbau des Storchennestes direkt an der Pferdekoppel des Reitguts Boddinsfelde vor einem Jahr. Quelle: Andrea Müller

Mehrmals war dann tatsächlich von Anwohnern berichtet worden, dass Störche über dem Nest kreisten. Einer soll sich 2020 sogar kurz ins Nest gestellt haben. Doch zum Unglück aller Beteiligten flog er wieder auf und davon. Das Storchennest direkt an der Pferdekoppel blieb 2020 „unbewohnt“. Nun wartete man in diesem Jahr auf dem Reitgut und in seiner Nachbarschaft ungeduldig auf die Ankunft der Störche in diesem Jahr. Montagnachmittag war es dann soweit. Während sich das junge Storchen-Paar direkt auf dem Nest niederließ, kreiste oben drüber eine Gruppe von acht weiteren Störchen. Immer wieder zogen sie ihre Runden in den Lüften. Vielleicht haben sie gehofft, die beiden da unten machen wieder den Abflug.

Erst kam das Baby, dann kamen die Störche

Auf dem Reitgut ist die Freude über Adebars-Ankunft riesengroß. „Wir freuen uns unwahrscheinlich“, so Katrin Labrenz. Das auch deshalb, weil hier erst vor kurzem ein neuer Erdenbürger in der Familie begrüßt worden war. Offensichtlich hatte dieses Mal nicht der Storch das Baby gebracht, sondern das Baby die Störche. Nun ist man gespannt, ob das Paar auf dem Nest bleiben und Storchenkinder haben wird. „Es wird jedenfalls schon fleißig geklappert“, beobachtete die Hof-Chefin. Momentan bringe das die Pferde noch etwas aus dem Konzept, aber die würden sich schon an die neuen Mitbewohner gewöhnen.

Bernd Vierus in luftiger Storchen-Höhe beim Einrichten und Auspolstern des neuen Nestes auf einem ehemaligen Elektromast. Quelle: Andrea Müller

Laut Vierus gibt es ganz in der Nähe einige Storchennester, darunter in Mittenwalde, aber auch in Klein und Groß Kienitz im Nachbarkreis Teltow-Fläming. Brandenburg zählt zu den Storchen-reichsten Bundesländern. Dennoch sei zu beobachten, dass es auch hier weniger Vögel werden. Das Storchennest in Schenkendorf zum Beispiel steht schon länger leer. Umso schöner wäre es nun, wenn nicht nur das Storchenpaar in Boddinsfelde bliebe und Nachwuchs bekäme, sondern auch die Gruppe, die lange über dem Nest kreiste. In der Umgebung gibt es ja noch genug „Wohnungsangebote“ für sie.

Von Andrea Müller