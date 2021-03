Mittenwalde

Am Montag gegen 10.45 Uhr mussten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr nach Mittenwalde ausrücken. Dort steht laut Informationen der Polizei eine Scheune in Flammen. Das Gebäude musste gelöscht werden. Was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei berichtet, dass sich keine Personen oder Tiere in dem Gebäude oder den angrenzenden Häusern befanden. Somit gab es auch keine Verletzten. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Straße komplett gesperrt werden. Zur Schadenshöhe liegen ebenfalls noch keine Angaben vor.

Von MAZonline