Mittenwalde Brusendorf - Endlich: Es geht weiter mit Renaturierung der Weiher Nach langem Stillstand geht es nun endlich weiter mit der Renaturierung der Dorfteiche in Brusendorf. Mittwoch früh werden die Fische umgesetzt und das Wasser von einem in den anderen Weiher gepumpt.

Endlich geht es weiter mit der Renaturierung der Dorfteiche in Brusendorf. Nach der Fällung der Bäume hieß es lange "Still ruht der See". Quelle: Andrea Müller