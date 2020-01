Schiefe Straße sorgt für Wasser im Keller

Brusendorf

Die Straße der Einheit im Mittenwalder Ortsteil Brusendorf ist über die Jahre nach einer Seite hin abgesackt. Das führt dazu, dass bei starken Regenfällen das Wasser in den Keller der Familie Mudrich hinein drückt.

Über die Jahre ist die Straße immer weiter links abgesackt. Wenn es jetzt regnet, läuft das Wasser über die Grundstücke und bei Familie Mudrich in den Keller. Quelle: Andrea Müller

Genau nachgemessen

Marianne Mudrich und ihr Lebensgefährte Klaus Kricke können davon ein Lied singen. Mit Wasserwaage und Zollstock bewaffnet, führt Kricke vor Augen, wie sehr die Trasse auf die schiefe Bahn gekommen ist. Seine Messungen ergeben acht Zentimeter. Die Wasserwaage zeigt eine deutliche Schieflage an: Die kleine Luftblase im Anzeigefenster ist weit nach links verrutscht.

Schieflage: Die kleine Luftblase in der Anzeige der Wasserwaage ist deutlich nach links verschoben. Quelle: Andrea Müller

„Brusendorfer Schanze“

„Das Wasser kann hier einfach nicht ablaufen, wenn es stärker regnet“, berichtet Marianne Mudrich. Klaus Kricke weist zudem auf einen Buckel zur Verkehrsberuhigung, im Volksmund „Brusendorfer Schanze“ genannt. „Die erschwert das Ablaufen des Regenwassers noch zusätzlich“, ist er überzeugt. Denn das Nass komme einfach nicht über diesen künstlichen Berg weg, um dann von dort in die nahen Dorfteiche abzufließen.

Spuren deutlich sichtbar

Die Folgen sind im Keller der Mudrichs deutlich auszumachen: Nasse Flecken am Boden, ein vom Wasser aufgebrochener Betonsockel, der die Nässe eigentlich in Schach halten sollte, und eine in den Boden gelassene Pumpe im Heizungskeller, die bei „ Hochwasser“ automatisch anspringt, um das einlaufende Wasser wieder nach draußen zu befördern, bevor womöglich die Technik beschädigt wird. Vieles von dem, was im Keller abgestellt wurde, habe hoch gestellt werden müssen, damit es keinen Schaden nehme, erklären die beiden.

Die Flecken auf dem Boden zeigen die feuchten Stellen. Bei Regen sickert das Wasser bis hierhin. Quelle: Andrea Müller

Ein Rohr als Lösung

Das Problem ist schon länger bekannt. Ortsvorsteher Frank Kausch (für die SPD) und seine beiden Kollegen im Ortsbeirat – Burkhard Griepentrog ( SPD) und Martin Labrenz ( CDU) hatten sich selbst ein Bild davon gemacht und eine einfache Lösung ins Auge gefasst. Ein Rohr soll von der Straße der Einheit hinüber in Richtung Dorfteiche in die Erde verlegt werden. Da die kleine Seitenstraße nicht befestigt sei, dürfe das kein größerer Aufwand sein.

Rathaus ist für die Mulden

Marek Kleemann, stellvertretender Bürgermeister und im Mittenwalder Rathaus verantwortlich für das Baugeschehen, sieht das etwas anders. „Wir haben vor, noch in diesem Jahr die Regenentwässerung wieder herzustellen“, sagt er. Dafür sollen die Mulden, die es neben der Straße schon einmal vor nunmehr 15 Jahren gegeben habe, wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden. Sie waren im Zuge des Straßenbaus angelegt worden. Zumindest an einigen Stellen sind sie heute noch ansatzweise zu erkennen. Die könnten dann das überschüssige Wasser wieder aufnehmen.

Bei genauem Hinsehen sind die Mulden noch erkennbar. Quelle: Andrea Müller

Wasser drückt weiter ins Haus

Davon ist Familie Mudrich nicht überzeugt. Das Wasser könne ihrer Meinung nach dann zwar in die Mulden fließen, dann aber nicht ablaufen. „Über das Erdreich wird es auch dann in den Keller drücken“, ist Kricke fest überzeugt. Ob das anvisierte Rohr die Lösung ist – da sei er auch nicht sicher. „Vermutlich setzt sich das schnell mit Sand zu und müsste kontinuierlich gereinigt werden“, sagt er und hält das für wenig praktikabel.

Vor-Ort-Termin

Wegen dieses Wasser-Problems gab es sogar einen Vor-Ort-Termin. „Schade, dass die Verantwortlichen bei uns nicht rein geschaut haben“, finden Marianne Mudrich und Klaus Kricke. Die beiden hätten gern gezeigt, dass eine Lösung dringend her muss und ihre eigenen Vorstellungen dazu präsentiert. Sie seien ja in der Regel zu Hause, da sie nicht mehr arbeiten ginge.

Meist steht das Wasser bis zu dieser kleinen Stufe. Bewohner wie Gäste kommen dann nicht über diesen Weg ins Haus. Quelle: Andrea Müller

Von Andrea Müller