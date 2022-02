Brusendorf

In dicken Tropfen peitscht der Regen gegen die Panorama-Scheibe des Wohnzimmers in seinem Brusendorfer Haus: Andras de Laszlo beobachtet die Tristesse von der Couch aus. Seit zwei Jahren ist der über die Region hinaus bekannte Trompeter wegen Corona zum Nichtstun verurteilt. „Mein Leben hat sich um 180 Grad gewendet“, sagt der Musiker.

Früher war Kalender prall gefüllt, jetzt herrscht Leere

In seinen alten Kalendern sei je kaum ein Termin frei geblieben. Immer war de Laszlo auf Konzerten, reiste, spielte immer wieder auch hier in der Gegend, sehr gern in der Brusendorfer Kirche. „Jetzt ist mein Kalender bis zum 7. April völlig leer“, meint er und versteht die Welt nicht mehr.

Für ihn sind die Künstler wegen Corona am schlimmsten dran: Keine Konzerte, keine Arbeit, kein Geld. Wenig Hoffnung. Dennoch wollte und will sich de Laszlo nicht geschlagen geben. „Ich habe mir in der Zeit der Pandemie sogar ein neues Instrument beigebracht“, erzählt der gebürtige Ungar, der über Umwege von Budapest nach Brusendorf wechselte. In den 1980er Jahren hatte er ein Angebot aus Skandinavien angenommen, Konzerte auf einem Schiff zu spielen. Zwar hatte sich Ungarn damals schon dem Westen geöffnet, doch das reichte dem damals jungen Mann nicht, der an der „Franz Liszt“-Hochschule Trompete studierte. Er unterbrach das Studium für das Abenteuer auf den Weltmeeren neuer Erfahrungen und Bekanntschaften und lernte hier tatsächlich seinen künftigen Musikprofessor aus Freiburg kennen, mit dem seine Karriere ihren Anfang nahm.

Andras de Laszlo brachte sich bei, die Electric Wind zu spielen. Nun soll sie aber endlich auch in einem Konzert zum Einsatz kommen. Quelle: Andrea Müller

Die Electric Wind ist Andras de Laszlos neue Leidenschaft

Andras de Laszlo holt aus einem Instrumentenkoffer seine neue Leidenschaft, ein Electric Wind Instrument, kurz Ewi genannt. Es erinnert ein wenig an eine moderne Klarinette, mit der man allerdings verschiedene Sounds nachahmen kann, etwa eine Geige oder eine Panflöte. De Laszlo zieht auf der Rückseite einige „Register“ und beginnt zu spielen. Sofort entsteht in seinem Wohnzimmer eine andere Stimmung, die ein wenig an die chilenischen Anden erinnert oder an die Konzerte von Chilenen mit der Panflöte auf dem Berliner Alexanderplatz. Prompt lässt auch der Regen vor den riesigen Fenstern etwas nach. „Ich versuche einfach, gute Laune zu behalten“, erklärt der Künstler, der seit zwei Jahren von Monat zu Monat hofft, es möge wieder besser werden.

Auf der rechten Schuler die Electric Wind, auf der linken die Trompete. Andras de Laszlo ist Musiker und Alleinunterhalter. Konzerte bestreitet er fast immer solo. Quelle: Andrea Müller

Zweifel an der Politik nach zwei Jahren Pandemie

Deswegen war er auch sofort zum Impfen gegen Corona bereit, hatte alle Einschränkungen befolgt und Empfehlungen des Infektionsschutzes beachtet. „Aber jetzt nach zwei Jahren denke ich, was die Politik macht, das sind keine nachvollziehbaren Entscheidungen mehr, das ist nur immer der einfachste Weg“, sagt de Laszlo. Es sei einfach nicht zu verstehen, dass ein kleiner Weihnachtsmarkt an der Brusendorfer Kirche wegen Corona nicht stattfinden habe dürfen, ein paar Kilometer weiter sich die Leute auf dem Berliner Breitscheid-Platz aber fast tot traten zur Weihnachtszeit. Da durfte de Laszlo Dutzende Male spielen. „Als ob das Virus nur hier in Brusendorf ist, nicht aber in Berlin“, so der Musiker, der zudem von überfüllten Regionalbahnen spricht, in denen sich die Menschen nahe kommen müssen, wenn sie mitfahren wollen. Einige andere Konzerte durfte er im vorigen Jahr spielen. „Aber wissen Sie wie das ist, wenn du in eine Menge aus Masken schaust?“, fragt er. Man sehe keine Emotionen, es gebe keinen Austausch mit dem Publikum, diese Konzerte seien wie tot.

Wehmütige Erinnerung aus Vor-Corona-Zeiten: Eng an eng verfolgen die Gäste in der Brusendorfer Kirche das Konzert mit Andras de Laszlo. Quelle: Privat

Musiker macht sich vor allem Sorgen um junge Leute

Am meisten Sorgen macht sich de Laszlo aber um die jungen Musiker. „Ich selbst habe mir was aufgebaut und werde nicht verhungern“, betont er, zumal er auch verheiratet sei und dadurch nicht gezwungen, sich mit anderer Arbeit den Lebensunterhalt zu verdienen. „Doch die jungen Leute, wie sollen die sich entwickeln?“, fragt er. Manche denken, man könnte ja auch eine Platte oder CD auflegen, statt ein Konzert zu besuchen, statt ins Kino zu gehen, Netflix gucken, statt ein Theaterstück zu schauen, auch ein Buch lesen. „Das ist ein fataler Fehlschluss“, ist sich der Künstler sicher. „Da geht eine Menge verloren.“

Andras de Laszlo hofft auf bessere Zeiten ohne Corona, ohne Einschränkungen, ohne Maske mit vielen Konzertbesuchern – egal wo. Quelle: Andrea Müller

Andras de Laszlo übt täglich, um für Konzerte bereit zu sein

Deswegen macht er weiter; jeden Tag nach einer Art Trainingsplan. De Laszlo sieht seinen Beruf wie die Vorbereitungen auf die Olympiade: Man muss täglich üben, um bereit zu sein, wenn Konzerte wieder sein dürfen. „Doch momentan traut sich ja niemand, Verträge abzuschließen“, unterstreicht er. Wer doch abschließt, sage dann nicht selten ab, per WhatsApp. „Sowas hat es früher nicht gegeben“, sagt de Laszlo verzweifelt. Er will, dass dieser Spuk endlich ein Ende hat, dass das normale Leben zurück kommt. Deswegen übt er jeden Tag, als könnte es schon morgen sein.

Von Andrea Müller