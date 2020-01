Zempern: Den Winter mit großem Trara vertrieben

Brusendorf

Ein buntes Trüppchen von Zemperern zog am Sonnabend in Brusendorf von Hof zu Hof, um den Winter zu vertreiben und Spenden für die Tombola zum Erntedankfest im Herbst einzusammeln.

Alter Brauch

Punkt neun Uhr war Treffpunkt an der Feuerwehr am Boddinsfelder Eck. Alljährlich sorgt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Brusendorf dafür, dass diese alte Tradition am Leben erhalten wird. „Den Brauch gab es schon, als ich als Kind noch in Ragow wohnte“, erklärte Burkhard Griepentrog, der vor nunmehr 15 Jahren die Idee ins Spiel brachte, Anfang Januar mit Pauken und Trompeten dem Winter ein Garaus zu machen

Die Spreewälder Blasmusikanten waren am Sonnabend beim Zempern in Brusendorf dabei. Quelle: Andrea Müller

Geschenk stand bereit

Am vergangenen Sonnabend hat der sich gar nicht erst blicken lassen. Mit Temperaturen deutlich über null Grad Celsius brauchten keine Thermoskannen mit warmem Tee eingepackt werden. Manche liefen sogar kurzärmlig mit. Dafür hatten sie einen großen Wäschekorb dabei für die Tombola-Spenden. Doch darauf musste der bunte Zug etwas warten und einige Lieder umsonst spielen. Erst bei Ortsvorsteher Frank Kausch (für die SPD) war nicht nur der Tisch reich gedeckt mit Süßigkeiten und flüssiger „Verpflegung“. Nein, es stand auch ein eingepacktes Geschenk bereit. „Gläser“, verriet der Ortsvorsteher.

Bloß nicht die Pferde scheu machen

Ähnlich sah es beim Ehepaar Stern aus, das sich mit Süßigkeiten eingedeckt hatte. Rudi und Regina Stern hätten den Zemperern davon gern noch mitgegeben, doch die waren schon weiter gezogen nach gegenüber, wo drei neue Boddinsfelder zu Hause sind. Einer von ihnen hielt ein Bild für die Tombola bereit: Eine Bleistiftzeichnung einer Brusendorfer Katze. „Weiter nach hinten können wir nicht gehen, denn da machen wir mit unserer Musik die Pferde scheu“, erklärte Burkhard Griepentrog den Abbruch an dieser Stelle.

Elfin verzauberte ältere Dame

Zurück ging es dann nach Brusendorf. Zunächst wurde am Boddinsfelder Eck ein Stopp eingelegt. Freundlich gab Elfin Sylvia Nähring einer älteren Dame von 86 Jahren die Hand, die noch bis vor wenigen Jahren regelmäßig extra für die Zemperer gebacken hatte. Von hier aus ging es weiter nach gegenüber, wo eine ganze Tafel mit belegten Brötchen und Getränken gedeckt war. Der fünfjährige Lukas war ganz außer sich vor Freude, so viele Gäste auf einmal bei sich und seinen Eltern begrüßen zu dürfen.

Die kleine Elfin Sylvia Nähring verzauberte förmlich die ältere Dame beim Zempern in Brusendorf. Diese hatte früher immer extra gebacken für den bunten Zug. Quelle: Andrea Müller

Jüngster Brusendorfer mit dabei

In Richtung Dorfteiche warteten die Anwohner indes schon auf die bunte Truppe, der sich unterwegs immer mehr in bunten Kostümen anschlossen. Sogar der jüngste Erdenbürger des Dorfes war dann mit dabei, obwohl er erst zu Silvester das Licht der Welt erblickte. Der Wäschekorb mit den Spenden musste inzwischen schon einmal im Feuerwehr-Depot entleert werden. Doch sehr schnell war er erneut gefüllt mit Spielen, Puzzles und Geschirr-Sets.

Pause bei den Mudrichs

Dann endlich war es Zeit für eine erste Pause. Traditionell wurde die bei Familie Mudrich eingelegt, die bereits seit dem frühen Morgen auf den Füßen war, um das Frühstück auf den Tisch zu zaubern. Erstaunlich, dass die Zemperer noch Platz in ihren Bäuchen hatten nach all den vielen Bewirtungen unterwegs. „Das geht schon, wir laufen ja auch zwischendurch“, erklärte einer der älteren Zemperer im Fußballplatz-Kostüm.

Blasmusikanten aus dem Spreewald

Nach der Stärkung marschierte der Trupp begleitet von der Musik der Spreewälder Blasmusikanten, die seit vielen Jahren extra engagiert werden, weiter kreuz und quer durch den Ort, so dass selbst die Spätaufsteher in den Genuss des Zemperns kamen. „Verschlafen kann man uns nicht“, meinten sie lachend. Es sei ja viel zu laut.

Verschlafen konnte man den Zug der Zemperer nicht: Zu laut! Aber die meisten erwarteten die Gäste schon. Quelle: Andrea Müller

Trockenen Fußes nach Hause

Für viele Brusendorfer gehört das Zempern zum Dorfbrauch. Deswegen bereiteten sie den Empfang des Zuges auch dieses Mal akribisch vor. Manche holten ihre ganze Bar hinaus auf die Straße, um den Winter ordentlich zu erschrecken. Der angekündigte Regen setzte glücklicherweise erst am Abend in Brusendorf ein, so dass die Zemperer trockenen Fußes den Heimweg antreten konnten.

Von Andrea Müller