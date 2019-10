Brusendorf

Zwei Männer haben am frühen Samstagmorgen mit einem metallischen Gegenstand immer wieder auf einen Kaugummiautomaten eingeschlagen, der am Dorfgemeinschaftshaus von Brusendorf montiert ist. Ein Anwohner bemerkte das, informierte die Polizei und ging zu den Männern. Diese versuchten zu flüchten, der Anwohner konnte jedoch einen festhalten. Dabei verletzte er sich an der Hand. Der zweite Tatverdächtige kam dann zurück. Die Polizei stellte fest, dass die 22 und 23 Jahre alten Verdächtigen betrunken waren. Einer von ihnen wurde von Angehörigen abgeholt, der zweite kam in die Ausnüchterungszelle. Der Automat wurde beschädigt.

Von MAZonline