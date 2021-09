Töpchin

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der Ortsbeirat Töpchin unter dem Motto „Wir wollen Töpchin gestalten“ zum Dorf-Dialog eingeladen. Dorf-Dialog – Ortsgestaltung mit Architekten ist eine Initiative des „Forums ländlicher Raum – Netzwerk Brandenburg“. Architekten der Brandenburgischen Architektenkammer bringen ihre Erfahrungen in der Ortsgestaltung ein und gemeinsam mit den Vertretern der Gemeinden und den Bürgern erarbeiten sie Konzepte für die Verbesserung des Ortsbildes und suchen nach Lösungen für anstehende Vorhaben.

Dorfrundgang in Töpchin bereits im Oktober 2020

Andreas Rieger von der Architektenkammer, der Landschaftsarchitekt Horst Heinisch und Sabine Bauer vom ländlichen Forum waren dabei die Ansprechpartner für die Töpchiner. Bei dem ersten Bürgertreff im Oktober 2020 berichteten sie von ihren Eindrücken, die sie beim Dorfrundgang gewonnen hatten. Die Töpchiner brachten ihre Vorschläge ein und gemeinsam wurde ein Plan erarbeitet und Arbeitsgruppen gebildet. Nun nach einem Jahr, am Donnerstag traf man sich wieder, um Fazit zu ziehen. So gab es unter anderem konkrete Vorschläge, was die Dorfmitte betrifft oder die touristische Entwicklung aber auch wie der Dialog im Dorf laufen soll.

Dorfdialog Töpchin: Einwohner wollen ihr Dorf gestalten Quelle: Gerlinde Irmscher

„Wir hatten noch Glück, dass die Auftaktveranstaltung und das erste Treffen der Arbeitsgruppen Präsenzveranstaltungen waren“, sagt Andreas Rieger aber lobt auch die gute Zusammenarbeit, die dann über Videokonferenzen stattfand.

Die Wurschke bewegt die Töpchiner

Ein Thema, das die Töpchiner bewegt ist das Gewässer die Wurschke. Da ist zum einen der niedrige Wasserstand und zum anderen der Wildwuchs rund um das Wasser. „Die Wurschke war schon immer etwas Besonderes und ein Aushängeschild für Töpchin. Uns liegt viel daran das es wieder so aussehen könnte, wie auf der Postkarte aus den 1930er Jahren“, sagt Silke Förster. Nun sei man gespannt auf den Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde im November. Von Horst Heinisch gab es dann gleich noch ein paar Tipps, wie man mit dem Gelände verfahren könnte.

Als ein ganz wichtiges Projekt sehen die Töpchiner, die Instandsetzung des Borstelsteges. „Wir müssen an den Punkt kommen, dass wir sagen können, wir haben wieder einen Borstelsteg“, so Silke Förster. Dass die derzeitige Spielplatzgestaltung im Ort unbedingt verändert werden muss, da ist man sich einig. Da könnte auf dem Bolzplatz ein Treffpunkt entstehen, wie auf dem Modell, das John Simon mitgebracht hatte, zu sehen ist. Die Idee stammt von Kindern, die auch das Modell selbst gebaut hatten.

Dass in dem einen Jahr konkrete Vorstellungen und mögliche Lösungen erarbeitet wurden, dafür bedankt sich Ortsvorsteher Jan Priemer bei den Bürgern. Er informiert, dass es einen „Digitalen Dorfplatz“ gibt, um so viel wie möglich Töpchiner zu erreichen. Wie das genau funktioniert, ist auf dem Weihnachtsmarkt zu erfahren.

„Wir versuchen etwas zu machen, was das Dorf voranbringt“, erklärt Julienne Rosenthal-Stumpf. Es sei eine schöne Zeit gewesen, das eine Jahr, auch wenn die Besprechungen größtenteils nur über Videokonferenzen abgehalten werden konnten.

„Ich bin begeistert, wie die Bürger ihren Ortsteil mitgestalten und den Ortsbeirat unterstützen. Das ist einzigartig in der Stadt Mittenwalde“, sagt Bürgermeisterin Maja Buße (CDU). Ihr Glückwunsch geht an den Ortsvorsteher, so tolle Bürger zu haben.

Von Gerlinde Irmscher