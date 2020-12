Ragow

Um vier neue Messstellen wurde im Dezember das Netz der Fluglärm-Mess-Stellen rund um den Flughafen erweitert. So wurde am Freitag die Nummer 34 in Ragow auf dem Grundstück von Bürgermeisterin Maja Buße in Betrieb genommen. „Wir hatten vorher schon eine mobile Mess-Stelle an der Einfahrt des Grundstückes und als die Anfrage nach einer festen Station in Ragow kam, haben wir überlegt, wo diese sein könnte“, so Maja Buße. Auf dem in Frage kommenden Gemeindeland hätte sie eventuell Anwohner gestört.

„Die Fluglärm-Messung ist ein wichtiger Bestandteil der Flughafengesellschaft im Bemühen um Transparenz sowie bei der Reduzierung von Fluglärm“, sagt Michael Halberstadt, Geschäftsführer Personal. Um stabile Messdaten zu erhalten, sei auch Ragow ein wichtiger Standort.

Die Messwerte können online abgerufen werden unter travisber.topsonic.aero Dort werden aktuelle Flugspuren und Messwerte veröffentlicht und unter laerm.berlin-airport.de findet man sowohl Monatsberichte, als auch den Jahresbericht.

