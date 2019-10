Gallun

Ein Autofahrer ist am Freitag gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall in Gallun verletzt worden. An der Ecke Chausseestraße/ Storkower Straße missachtete der 34-jährige Fahrer eines Ford Fiesta die Vorfahrt eines Citroën und kollidierte mit diesem. Dann schleuderte der Ford gegen einen haltenden VW. Der 21-jährige VW-Fahrer kam ins Krankenhaus, die anderen beiden erlitten einen Schock. Schaden: 14.000 Euro

Von MAZonline