Ein Sitzungsprotokoll aus dem Umweltausschuss sorgt in Mittenwalde gerade für Missstimmung. Es geht um das geplante Gewerbegebiet Hechtstücke II. Angeblich hatte der Umweltausschuss dem Vorhaben zugestimmt. Doch das ist falsch. Der Umweltausschuss-Vorsitzende Uwe Fattmann (Liberales Bündnis) fordert die Änderung der Niederschrift. Das Rathaus weigert sich.

Vorhaben Hechtstücke II Mittenwalde war vertagt worden

Die Sache dauert nun schon seit 31. Mai des vergangenen Jahres an. „Wir haben über das Vorhaben damals gar nicht abgestimmt, sondern es auf unbestimmte Zeit vertagt“, so Fattmann. Darüber hinaus habe man eine Bürgerbeteiligung auf den Weg bringen wollen. Zudem sollte eine Klausurtagung zu dem Thema einberufen werden „zwecks Erörterung der Zielsetzung bezüglich der Bebauung und dem Umgang mit dem Gewerbe“.

Falsches Protokoll hat Auswirkung auf weitere Abstimmungen

Doch in der Niederschrift zu dieser Sitzung findet sich neben den Stellungnahmen der einzelnen Mitglieder ein falsches Abstimmungsergebnis zu dem Tagesordnungspunkt „Aufstellung und frühzeitige Beteiligung Bebauungsplan Hechtstücke II“. Zwei Ausschussmitglieder hätten dazu mit „Ja“ abgestimmt, zwei hätten sich enthalten, ist darin zu lesen. „Das ist definitiv falsch“, unterstreicht Fattmann.

Damals hatte er die Verwaltung aufgefordert, dies zu ändern. „Die Mittenwalder Bürger lesen sich das doch durch und denken, wenn der Umweltausschuss nichts dagegen hat, dann ist wohl alles in Ordnung damit“, erklärt der Umweltausschuss-Vorsitzende. Ähnlich gehe es den anderen Mitgliedern in den einzelnen Ausschüssen. Deswegen sei es enorm wichtig, dass das Protokoll einer Sitzung zu 100 Prozent korrekt ist. Dafür werde ja in jeder Sitzung auch alles akustisch aufgenommen, so dass eigentlich Fehler ausgeschlossen seien.

Uwe Fattmann (Liberales Bündnis) leitet den Umweltausschuss. Der hatte das Gewerbegebiet nicht befürwortet, sondern erst einmal zu erledigende Aufgaben formuliert. Das Protokoll dazu wurde falsch erfasst. Quelle: Andrea Müller

Buße: Niederschriften dürfen nicht geändert werden

Doch es kam anders als gedacht. Die Verwaltung stellte erst in der Niederschrift der darauf folgenden Sitzung klar, dass im voran gegangenen Protokoll ein Fehler unterlaufen ist. Das betreffende Protokoll von der Sitzung am 31. Mai steht jedoch nach wie vor mit falschem Inhalt auf der Internetseite der Stadt. Dazu befragt erklärt die Bürgermeisterin Maja Buße (CDU), dass die Protokolle nicht verändert werden dürften. Eine Korrektur sei ja im darauf folgenden Protokoll vorgenommen worden. Die Bürger könnten das genau nachverfolgen. Sie räumt zudem ein, dass den Ausschussvorsitzenden vor der Veröffentlichung der Niederschriften das Dokument zugeschickt werde. „Damit erhalten sie die Möglichkeit, Fehler sofort zu signalisieren“, meint Buße.

Fattmann: Mittenwalder Verwaltung hätte es wissen müssen

Das hatte Fattmann tatsächlich nicht gemacht und kann es gut begründen: „Ich kann doch nicht das Protokoll allein für richtig oder falsch befinden“, sagt er. Da stünden doch Äußerungen aller Mitglieder drin und die müssten sich schon selbst äußern, ob sie richtig widergegeben sind. „Deswegen beraten wir dazu immer in der darauf folgenden Sitzung“, so der Vorsitzende des Umweltausschusses. In diesem konkreten Fall jedoch habe er sogar sofort nach der Sitzung an das Rathaus geschrieben, wie der Ausschuss mit dem Beschluss zu den Hechtstücken II umgegangen war. „In der Verwaltung hätte man wissen müssen, dass das Protokoll so falsch ist“, meint der Mann vom Liberalen Bündnis.

Inzwischen sind sogar die nachfolgenden Protokolle von der Stadt-Internetseite ganz verschwunden. Nun können die Bürger tatsächlich nur die falsch geschriebene Niederschrift nachlesen. Ein unhaltbarer Zustand, findet Fattmann, der weiter darauf besteht, dass das erste Protokoll zur Abstimmung über die Hechtstücke II korrigiert wird. Dies zumal das Thema bei den Stadtverordneten und in den Ausschüssen und dem Ortsbeirat ganz aktuell in der Diskussion sei und sich gewiss alle noch einmal informieren, wer wie dazu abgestimmt hat. Die Verwaltung hatte gerade am Mittwoch einen überarbeiteten Entwurf für einen Grundsatzbeschluss zu Hechtstücke II herum geschickt.

Der Karpfenteich von Mittenwalde liegt im künftigen Gewerbegebiet Hechtstücke II. Umweltschützer machen sich Sorgen, dass das sensible Gewässer in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Quelle: Andrea Müller

70 Hektar gingen der Natur mit dem neuen Mittenwalder Gewerbegebiet verloren

Die Fläche dieses neu geplanten Gewerbegebietes umfasst rund 70 Hektar, die derzeit vor allem landwirtschaftlich genutzt werden. Mittendrin liegt auch der Karpfenteich, ein sensibles Biotop und Naherholungsgebiet von Mittenwalde, das aber erhalten bleiben soll. Dennoch sehen Umweltschützer in der Stadt wieder ein Stück wichtige Natur verschwinden, wenn das Vorhaben zugunsten wirtschaftlicher Interessen realisiert wird.

