Heidesee

Einbrecher haben die Milchviehanlage in der Gussower Straße im Heideseer Ortsteil Gräbendorf heimgesucht. In der Nacht zum Freitag verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zum Grundstück und entwendeten einen Pkw VW sowie diverse Werkzeuge. Zur Höhe der verursachten Schäden liegen bislang noch keine Informationen vor. Die Polizei leitete umgehend internationale Fahndungsmaßnahmen nach dem dunkelgrünen Pickup ein.

Mittenwalde: Polizei stoppt berauschten Fahrer

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag kurz vor Mitternacht einen Autofahrer in Mittenwalde in der Dahmestraße, bei dem der Drogenvortest positiv auf Cannabis reagierte. Zudem hatte der 25-Jährige betäubungsmittelverdächtige Substanzen und Konsumutensilien bei sich, die sichergestellt wurden. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe, untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

23-Jähriger mit Kokain im Blut macht Wildau unsicher

Am Freitagmorgen wurde gegen 1.30 Uhr ein Pkw in Wildau gestoppt, bei dessen 23-jährigem Fahrer der Test positiv auf Kokain anschlug. Zur Sicherung gerichtsfester Beweise wurde eine Blutprobe veranlasst. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline