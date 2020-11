Mittenwalde

Wegen des Bebauungsplanes Millingsweg schlagen in Mittenwalde die Wellen hoch. In diesem Streit gibt es mehrere „Parteien“, etwa den Ortsbeirat und die Eigentümer auf der einen, die Bürgerinitiative auf der anderen Seite. Ein Arbeitskreis soll die Wogen nun glätten. Die MAZ sprach darüber mit Mittenwaldes Ortsvorsteher Rüdiger Strenge.

Rüdiger Strenge, im Ortsbeirat Mittenwalde ging es lange hoch her. Hat sich die Situation mit Ihrer Wiederwahl beruhigt?

Rüdiger Strenge: Ja. Auseinandersetzungen und Beleidigungen bleiben jetzt aus. Im nicht öffentlichen Teil geht es manchmal schon hoch her, aber das gehört dazu.

Der B-Plan Millingsweg ist so ein Aufregerthema?

Das kann man wohl sagen. Ich kann jede Seite verstehen, Eigentümer wie Anwohner. Sie alle haben ein Recht, ihre Meinung kund zu tun. Aber wir haben nun einmal einen rechtsgültigen Bebauungsplan.

Anfangs waren Sie gegen jegliche Bebauung, dann haben Sie ihre Meinung geändert?

Richtig, ich war der Meinung, dass gar nicht gebaut werden sollte. Dann habe ich mich aber in dieses Thema eingelesen und mir die Rechtslage angesehen. Wir haben einen rechtskräftigen B-Plan und danach haben wir uns zu richten.

Es gibt inzwischen eine Bürgerinitiative (BI) Millingsweg. Wäre es nicht klug, deren Know-how mit ins Boot zu holen statt gegen sie anzukämpfen?

Ich will die BI durchaus mit ins Boot holen, auch wenn wir zum Teil unterschiedliche Meinungen vertreten. Mich ärgert zum Beispiel, dass die BI über einen Rechtsanwalt prüfen lässt, ob der B-Plan rechtskonform ist. Das steht jedem offen, so funktioniert Demokratie, aber unter Umständen würde das Wohngebiet gebaut und dann stellt sich vielleicht raus, dass da gar nicht gebaut hätte werden dürfen. Was dann?

Inzwischen geht es doch gar nicht mehr um eine „Nulllösung“?

Von diesem Ziel ist die BI abgerückt, der B-Plan wurde um 50 Prozent reduziert. Als Eigentümer würde ich mir das dennoch genau angucken, wenn plötzlich mein Bauland um 50 Prozent reduziert werden würde. Das würde ich mir auch als Privatperson nicht gefallen lassen. Ich weiß aber auch, dass die Meinung des ein oder anderen Mitglieds im Ortsbeirat immer noch die Nulllösung ist. Es wird kritisiert, es ginge immer nur um Profit, aber so funktioniert nun einmal die Marktwirtschaft.

Der ins Leben gerufene Arbeitskreis hat inzwischen getagt. Sie waren dabei?

Ja. Acht Eigentümer waren da, die ihre Absichten dargelegt haben. Nachdem, was sie sagten, geht es jetzt um maximal 120 Wohneinheiten. Sie haben auch durchblicken lassen, dass sie immer noch mit sich reden lassen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie eine 50 Prozent Lösung für gut befinden.

Würde sich Mittenwalde nicht hoffnungslos übernehmen, würden alle B-Pläne umgesetzt?

Mir ist völlig klar, dass wir nicht die passende Infrastruktur dafür haben. Aber genau genommen ist das doch die Diskussion um die Frage, was zuerst da war, das Ei oder die Henne. Wir brauchen Einkaufsmöglichkeiten, wenn wir aber die Einwohnerzahlen nicht haben, baut hier auch keiner einen Supermarkt. Schauen Sie nach Schönefeld und Wildau. Das waren auch mal kleine Dörfer und was die heute alles haben, sogar Schwimmhallen.

Was jetzt am Millingsweg hochkocht, könnte mit den anderen B-Plänen vom Ostbahnhof bis zum Frauenbuschacker das Fass zum Überlaufen bringen?

Das hat Sven Geislberger im Stadtentwicklungsausschuss angesprochen. Auch hier darf man erwarten, dass die Anwohner dagegen vorgehen werden. Man hätte die alten B-Pläne immer aktualisieren sollen, damit die Pläne jeweils den neuen Anforderungen standhalten.

Wenn alle Pläne umgesetzt werden, wird sich die Einwohnerzahl der Kernstadt verdoppeln?

Man muss sich schnell überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Die Wohnungsnachfrage wird durch den Flughafen BER wachsen. Wir sind immer ein Ackerbürgerstädtchen geblieben, aber davor können wir uns nicht verschließen. Dennoch steht der Umweltschutz immer an erster Stelle; das ist bei allen Bauplänen heute so.

Eigentümer am Millingsweg boten der Stadt an, ihre Grundstück einzutauschen?

Es gab solche Vorschläge. Aber mal ehrlich, hier geht es um 30 000 Quadratmeter aufwärts. Wo bitteschön hat denn Mittenwalde Grundstücke in solcher Größenordnung. Und wenn liegen die in ähnlich schöner Natur wie wir sie am Millingsweg haben. Das Problem würde also nur verschoben, aber nicht gelöst.

Wie geht es denn jetzt weiter?

Ich würde mir wünschen, dass am Ende eine einvernehmliche Lösung zwischen den Mittenwalder Bürgern und den Investoren beziehungsweise Grundstückseigentümern erzielt werden kann. Dafür setze ich mich als Ortsvorsteher ein.

