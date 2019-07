Mittenwalde

Montagabend wurde die Polizei gegen 23.45 Uhr über eine Körperverletzung am Nottekanal in Mittenwalde informiert. Demnach hatten mehrere bisher unbekannte Personen in der Yorkstraße einen 17 Jahre alten, aus dem Kongo stammenden Jugendlichen mehrfach ins Gesicht geschlagen und in den Bauch getreten.

Der Angegriffene wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Angreifern und zu deren Motivation dauern gegenwärtig an.

Von MAZonline