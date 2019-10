Mittenwalde

Sie krabbelt an den Hausfassaden hoch, klettert in Rolladenkästen und sucht hinter offen stehenden Türen und Fenstern nach einem warmen Winterquartier: Die Amerikanische Kiefern- oder Zapfenwanze tritt derzeit massenhaft hier in der Region auf.

Auffällige Zeichnung

Das aus Amerika eingeschleppte Insekt ist run...