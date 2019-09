Dschungelpfad: Mit dem Rad von Mittenwalde nach Königs Wusterhausen

Mittenwalde

Der Radweg von Mittenwalde nach Königs Wusterhausen – oder umgekehrt – gehört gerade in der warmen Jahreshälfte zu den begehrtesten Routen im Dahmeland. Denn die 7,7 Kilometer lange Strecke wird die ganze Zeit über von großen Eichen, Linden und anderen Bäumen gut überschattet. Zudem fährt der Radfahrer ausschließlich am Notte-Kanal entlang.

Start in der Baruther Vorstadt

Los geht es an der Brücke in der Baruther Vorstadt/Ecke Kastanienallee. Dort gibt ein Schild Auskunft über die bevorstehenden 7,7 Kilometer nach Königs Wusterhausen. Noch ist der unbefestigte Weg relativ breit. Ab und zu bringt ein Lieferauto den dort ansässigen Bewohnern ihre Pakete. Doch schon nach einer Minute Fahrt verjüngt sich der Weg. Der Bewuchs wird immer dichter. Es ist ein bisschen wie eine Radsafari durch den Dschungel. Die rund einen Meter breite Fahrrinne bietet immerhin noch eine Ausweichmöglichkeit ins Grüne, denn immer wieder begegnen sich Leute, die in entgegengesetzter Richtung mit dem Rad unterwegs sind.

Zur Galerie Der Radweg von Mittenwalde nach Königs Wusterhausen ist einer der schönsten in der Region. Er geht ausschließlich am Notte-Kanal entlang. Hier sind Bilder von unterwegs.

Pendler nutzen den Weg

Manche von ihnen bewältigen die Strecke fast täglich, denn sie arbeiten in Königs Wusterhausen. Andere fahren morgens und abends jeweils in die umgekehrte Richtung von Königs Wusterhausen nach Mittenwalde. Im Sommer steigen Sportbegeisterte gern auf das schadstofffreie Tretmobil um. „Selbst bei nur einigen hundert Kilometern kommt doch was zusammen“, sagt Peter Schreiner. Er macht ein kleine Rechnung auf. Sein Auto verbraucht pro hundert Kilometer im Schnitt rund sechs Liter Benzin. Bei 600 geradelten Kilometern hat er also bei einem Benzinpreis von 1,40 Euro rund 50 Euro eingespart. „Immerhin“, meint er und schmunzelt. Dazu käme ein gutes Gewissen in Sachen Umwelt.

Dichter Bewuchs sorgt durchgehend bis Königs Wusterhausen für kühlenden Schatten. Quelle: Andrea Müller

Erste Etappe: Autobahnbrücke

Nach etwa einem Drittel der Fahrtstrecke ist die erste Etappe geschafft. Dann fährt man unter der Autobahnbrücke der A 13 durch. Die ist ordentlich „verziert“ mit Grafitti. Wer sich dafür begeistert, kann sich das ja mal in Ruhe anschauen. Dort kann man übrigens auch erkennen, dass es sich bei dem heutigen Radweg um eine alte Straße von Mittenwalde nach Königs Wusterhausen handelt. Das Rad „buckelt“ gemein, wenn es über das Kopfsteinpflaster rollt.

Ein Drittel der Strecke ist etwa geschafft, wenn die Autobahnbrücke von Mittenwalde aus erreicht ist. Quelle: Andrea Müller

Begegnung von Ross und Drahtesel

Manchmal wird die Strecke auch von Pferd und Reiter genutzt. Jenny Raguse ist allerdings mit ihrem Pferd Duke zu Fuß unterwegs. Vorsichtig lenkt sie den Vierbeiner zur Seite, wenn ein Radfahrer naht. In der Regel begegnen sich die „Reiter“ von Ross und Drahtesel freundschaftlich. Gegenseitige Rücksichtnahme ist wie überall das Zauberwort.

Jenny Raguse ist mit ihrem Pferd Duke auf dem Radweg zu Fuß unterwegs. Geritten werden darf hier nicht. Quelle: Andrea Müller

Städte teilen sich die Wartung

Manchmal, wenn der Wind tüchtig pustet, kommt auf der Strecke ein Baum zu Fall. „Die Stadt Königs Wusterhausen übernimmt die Pflege bis zur Gemarkungsgrenze nach Mittenwalde“, teilt Reik Anton, Pressesprecher der Stadtverwaltung, mit. Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU) bestätigt dies seitens ihrer Stadt. Beide sagen, dass die Strecke regelmäßig abgefahren werde. Zudem werde auf Signale von Bürgern reagiert, wenn auf der Trasse etwas nicht in Ordnung ist. So hätte in diesem Jahr Mittenwalde zweimal einen umgefallenen Baum beseitigen müssen.

Wanderer nutzen den Weg

Nach einem weiteren Drittel unterquert der Radweg kurz vor Königs Wusterhausen die Bundesstraße 179. Eine Wandergruppe aus Berlin hat sich vorgenommen, von Königs Wusterhausen bis zum Schloss Schenkendorf zu wandern. Einen Teil des Weges laufen sie am Notte-Kanal entlang. „Ist doch herrlich“, meint Jürgen Winkler. Die anderen älteren Herrschaften nicken zustimmend.

Wanderer wie diese aus Berlin laufen gern auf dem Weg zwischen Mittenwalde und Königs Wusterhausen. Diese Gruppe möchte zum Schloss Schenkendorf. Quelle: Andrea Müller

Fast geschafft

Nun ist der Weg fast schon geschafft. Die Trasse wird wieder breiter, später wechselt der Untergrund von festem Kies zu Asphalt. Bald schon ist die erste Fußgängerbrücke in Königs Wusterhausen erreicht. Auf der rechten Seite tauchen die ersten Gebäude auf. Auch der Sportplatz des Schiller-Gymnasiums ist zu sehen. Der Weg endet an der Schleusenbrücke.

Rasen oder rasten

Gegenüber beginnt das Stadtzentrum von Königs Wusterhausen mit der Bahnhofstraße. Wer zügig durchradelt, braucht maximal 40 Minuten für die Strecke. Man kann sich aber auch unterwegs viel mehr Zeit nehmen, denn es gibt Einiges zu entdecken: Von Schwanenfamilien bis hin zu Baumgiganten, vom Amphibienfahrzeug auf dem Kanal bis hin zum Fischreiher.

Ein Fischreiher am Notte-Kanal in Königs Wusterhausen. Wer sich unterwegs etwas Zeit nimmt, kann viel entdecken. Quelle: Andrea Müller

Von Andrea Müller