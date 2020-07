Töpchin

Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto auf der Landstraße L74 bei Töpchin ( Dahme-Spreewald) tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Sonntag in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten, berichtete ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei. Der 60-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Weitere Einzelheiten zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.

Von RND/dpa