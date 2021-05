Krummensee

Bei einem Vor-Ort-Termin am Hofjagdweg in Krummensee mit Vertretern des Landkreises Dahme-Spreewald, des Kreistages, der Stadt Mittenwalde und des Ortsbeirates sowie zahlreichen Bürgern wurde heftig darum gestritten, wo der Radweg nun entlang führen soll.

Harald Berthold (Mitte) gehört zu den Initiatoren in Krummensee, die eine Veränderung der Trasse des Hofjagdweges durch Krummensee erreichen wollen. Quelle: Andrea Müller

Wegführung oberhalb „Am Weinberg“ stand eigentlich fest

Eigentlich waren diesbezüglich die Messen schon längst gesungen, denn der Ortsbeirat hatte sich schon für die sogenannte „blaue Variante“ ausgesprochen, die oberhalb der Grundstücke Am Weinberg entlang des Feldrains führt. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) hatte diese Route favorisiert.

Doch nun stiegen die Anwohner des Weinbergs den Befürwortern des Weges an dieser Stelle aufs Dach. Zu ihnen gehört vor allem Harald Berthold, selbst Anwohner, der sich nun mit anderen Krummenseern zusammen getan hat, um das Kind wieder aus dem Brunnen zu holen. „Wir wollen, dass der Hofjagdweg durch Krummensee führt, aber an anderer Stelle“, so Berthold.

Auch der ADFC favorisierte den Weg entlang der Felder schon wegen des Ausblicks. Der reicht nicht auf Krummensee oder den See, sondern „nur“ über die Landschaft. Quelle: Andrea Müller

Radweg soll 240 000 Euro kosten

Heike Zettwitz, Verkehrsdezernentin im Landkreis Dahme-Spreewald, hatte ein ganzes Team aus der Kreisverwaltung an ihrer Seite bei dem Vor-Ort-Termin, darunter Vertreter des Straßenverkehrsamtes und der Unteren Naturschutzbehörde. Vom Kreistag wollte sich Lutz Franzke (SPD) konkret ein Bild von der Situation machen, nachdem einige Krummenseer auch im Kreistag dazu eine Petition abgegeben hatten. Immerhin geht es darum, ob eine Summe von rund 240 000 Euro für den Radweg ausgegeben werden soll – oder eben nicht.

Zettwitz lud die Anwesenden ein, das Teilstück des Radweges direkt am Feldrain mit ihr abzuschreiten. Sie sagte: „Wir nehmen Ihre Petition sehr ernst und gehen den Hinweisen nach.“ So machte sich eine Truppe von rund 30 Leuten auf eine kleine Wanderung. Unterwegs wurde von sensibler Natur gesprochen, von der Anwesenheit von Ringelnatter, Eidechse und Singvogel, um die es doch schade wäre, wenn die verschwinden würden.

Schließlich kam man an der scharfen Ecke an, die vor allem die Leute um Berthold als Alternativroute favorisieren, da in der Folge einfach von hier auf die Spielstraße abgebogen werden könnte, um dann oberhalb des Ortes weiter in Richtung Bestensee zu radeln.

Rund 30 Leute gingen den geplanten Teilabschnitt des Hofjagdweges durch Krummensee ab, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Quelle: Andrea Müller

Intensive Vorbereitung auf den Vor-Ort-Termin

Achim Lorbeer vom Ortsbeirat hatte sich indes auf dieses Treffen intensiv vorbereitet und noch einmal die Entscheidung des Gremiums begründet. Es fanden sich auch Bürger wie Klaus Kaczmarczyck, die sich durchaus für die beschlossene Route aussprachen.

Die Mehrzahl allerdings wollte unbedingt eine Veränderung. „Die Leute wollen zum See und nicht über den Weinberg fahren“, fasste es Berthold zusammen, der befürchtet, dass eine sechsstellige Summe zum Fenster hinaus geworfen wird, Natur zerstört und am Ende der Weg höchstens in Einzelfällen genutzt wird.

An dieser Ecke könnte man auch abbiegen und weiter auf die parallel verlaufende Spielstraße radeln. Das soll nun noch einmal in Erwägung gezogen werden und würde deutlich billiger. Quelle: Andrea Müller

Lutz Franzke will beschlossener Trasse nicht zustimmen

Lutz Franzke überzeugte die Argumentation der Bürger. Auch er ist nach der Besichtigung vor Ort der Meinung, dass es unsinnig sei, den jetzt geplanten Radweg so umzusetzen. „Ich denke, man kann auch um die Ecke fahren“, meinte er. Es sei deutlich einfacher, vielleicht an dieser Stelle ein oder zwei Bäume weg zu nehmen und die Kurve etwas zu verbreitern, als die ganze Trasse grundhaft weiter geradeaus auszubauen. „So werde ich auch im Kreistag argumentieren und der Summe für den Ausbau nicht zustimmen“, kündigte Franzke an.

Anders als zuvor behauptet stellte Zettwitz bei dem Treffen in Krummensee auch klar, dass der Kreis bisher weder diesbezüglich etwas entschieden, noch bereits Aufträge an Firmen ausgelöst habe. „Das muss die Gemeinde zuerst hier vor Ort entscheiden“, unterstrich sie.

Bürgermeisterin Buße: Mittenwalde kann den Hofjagdweg nicht allein bauen

Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) verwies auf die ausstehende Entscheidung der Stadtverordneten, die sich aber niemals gegen die Entscheidung des Ortsbeirates richten werde. „Ich persönlich kann beide Seiten verstehen, aber das tut hier nichts zur Sache“, erklärte sie. Zudem unterstrich sie, dass Mittenwalde den Weg nicht allein bauen könne, wenn der Kreis die dafür vorgesehenen Fördermittel nicht zur Verfügung stelle. „Wir haben gegenwärtig andere dringliche Projekte“, so Buße.

Das ist die Spielstraße, die ebenfalls als Teilabschnitt des Hofjagdweges von den Radfahrern genutzt werden könnte. Quelle: Andrea Müller

Nun wird sich der Ortsbeirat noch einmal mit dem Thema beschäftigen, bevor eine entsprechende Beschlussvorlage in die Stadtverordnetenversammlung geht. Auch die Entscheidung des Kreises über die Bezuschussung bleibt abzuwarten.

