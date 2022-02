Schenkendorf-Krummensee

Der Radweg über den Weinberg in Schenkendorf-Krummensee soll kommen. Kürzlich wurde im Ortsbeirat verkündet, der Weg sei spätestens bis 30. Juni fertig gestellt. Zuvor hatte die Stadtverordnetenversammlung Mittenwalde einen entsprechenden Beschluss gefasst. Auch der Kreistag Dahme-Spreewald hatte die Förderung des Projektes zugesagt. Alles scheint klar. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn bevor die Kreis-Fördergelder fließen, muss die Stadt Mittenwalde nachweisen, dass der künftige Radweg als Teilstück des Hofjagdweges tatsächlich eine überregionale Bedeutung hat.

Hier hinter den Grundstücken am Weinberg soll ein Radweg für 226 000 Euro gebaut werden. Parallel dazu verläuft vor den Grundstücken eine Spielstraße, die ebenfalls von den Radfahrern genutzt werden könnte. Quelle: Andrea Müller

Reichlich Diskussion um Radweg in Krummensee

Im Vorfeld gab es reichlich Diskussion um das Vorhaben. Drei Varianten standen zur Auswahl. Favorisiert wurde schließlich die, die hinter den Grundstücken am Weinberg vorbei führt. Parallel hatte sich eine Bürgerinitiative zu Wort gemeldet, die darauf drang, den Weg nicht hinter den Grundstücken entlang zu führen, sondern die bereits ausgebaute Spielstraße vor den Grundstücken für die Trasse zu nutzen. Lediglich eine 90-Grad-Kurve am unteren Teilstück hätte entschärft werden müssen, damit die Radfahrer ohne Gefahr abbiegen können.

Hofjagdweg soll nicht mehr über Krummensee führen

Obwohl die Kosten dafür deutlich niedriger gewesen wären, hatte man sich in Mittenwalde für den teuren Ausbau entschieden. In der Summe geht es um rund 226 000 Euro. Inzwischen hatte der Fahrradclub ADFC signalisiert, dass er den Abschnitt des Hofjagdweg sowieso aus seinem Programm nimmt, da er ungeeignet sei für Radfahrer. Der Landkreis verabschiedete darauf hin ein Radwegekonzept , bei dem der Hofjagdweg über Krummensee ebenfalls keine Rolle mehr spielt. Der Ortsbeirat Schenkendorf-Krummensee hatte aufgrund der veränderten Situation im Januar 2021 noch einmal über das Projekt abgestimmt: Dieses Mal nicht mit „Ja“, sondern mit einem Patt, was laut Kommunalverfassung einer Ablehnung gleich kommt. Anders als sonst hatten die Stadtverordneten bei ihrer Beschlussfassung aber nicht das Votum des Ortsbeirates berücksichtigt, sondern dem Vorhaben in der Juli-Sitzung zugestimmt.

Fördermittel von Überregionalität der Trasse abhängig

Mittenwalde geht nun fest davon aus, dass der Radweg über den Weinberg gebaut werden kann. Nach Auskunft von Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) sei der Anteil der Stadt Mittenwalde aus der Haushaltsstelle Straßenbau zu entnehmen. Bei einer Gesamtsumme von 226 000 Euro geht es hier um rund 100 000 Euro. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 15. Dezember rund 130 000 Euro Fördermittel bewilligt. „Der Fördermittelbescheid des Landkreises liegt noch nicht vor“, so die Mittenwalder Bürgermeisterin. Erst nach Vorlage dieses Bescheides werde die Planung zum Abschluss gebracht und mit den zuständigen Stellen des Landkreises bis hin zur Genehmigung abgestimmt.

Eine Aussicht vom Weinberg werden Radler künftig nicht auf den See haben, denn die Sicht ist durch Zäune und Häuser verbaut. Quelle: Andrea Müller

Was sie nicht erwähnt ist die Forderung des Kreises, die überregionale Bedeutung des Radweges mit Fakten zu untermauern. Sonst nämlich kommen keine Fördermittel. In der Vorlage des Kreistages liest sich das so: „Bei der hier beantragten Fördermaßnahme wird die nach Förderbereich 1A notwendige überörtliche Bedeutung mit dem Hofjagdweg als überregionaler Rad- und Wanderstrecke begründet. Das neu zu errichtende Teilstück kann dabei naturgemäß erst nach seiner Fertigstellung in die offizielle Streckenführung des Hofjagdweges eingebunden werden. Erfolgt diese Einbindung nicht, wäre die Investitionsmaßnahme nicht förderfähig.“

Nutzung des Radweges auf Krummenseer Hauptstraße in beide Richtungen

Das ist der Knackpunkt, denn die Stellungnahme des ADFC und das neue Radwegekonzept des Landkreises widersprechen einer überregionalen Bedeutung der Trasse in Krummensee. Im Ort war es sowieso nie ein Geheimnis, dass es weniger um den Hofjagdweg geht, als darum, die Radfahrer von der Hauptstraße unten am See zu verscheuchen. Der glatte Weg neben der Pflasterstraße verleitet dazu, dass Radler ihn aus beiden Richtungen nutzen – also auch gegen die Fahrtrichtung von Schenkendorf kommend. Diese Verkehrssünder sollen mit dem neuen Radweg dann über den Weinberg geleitet werden.

Der schmale Weg neben dem Fußweg wird von vielen Radfahrern in beide Richtungen genutzt. Das ist manchen in Krummensee ein Dorn im Auge. Quelle: Andrea Müller

Bürgerinitiative Weinberg Krummensee belegt Vorkommen von Echsen und Schlangen

Auch die Bürgerinitiative war weiter aktiv und hat den Nachweis erbracht, dass geschützte Echsen und Schlangen in dem betreffenden Gebiet vorkommen. Fotos und Videos wurden an das Landesumweltamt übersendet. Sie möchte erreichen, dass die preisgünstigere Variante über die vorhandene Spielstraße für den Radweg genutzt wird. „Es kann doch nicht sein, dass Steuergelder in dieser Höhe verschleudert werden“, lautet ihre Meinung.

Diese kleine Echse wurde auf einer der Terrassen am Weinberg in Krummensee fotografiert. Quelle: BI Weinberg Krummensee

