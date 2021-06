Krummensee

Die Trassenführung des Hofjagdweges durch den Mittenwalder Ortsteil Krummensee ist weiter in der Diskussion. Der Ortsbeirat hatte das Thema jetzt noch einmal auf der Agenda und kam zu einem anderen Ergebnis in seiner Abstimmung als zuvor. Die Trassenführung über den Weinberg wurde jetzt abgelehnt. Zwei Mitglieder des Ortsbeirates stimmten mit Ja, zwei mit Nein, einer enthielt sich der Stimme. Nun muss die Stadtverordnetenversammlung von Mittenwalde darüber befinden in ihrer Sitzung am 5. Juli um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Trasse gegenwärtig „brandgefährlich“

Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) hatte aber zuvor schon bei einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Landkreises und des Kreistages gesagt, dass sich die Stadt in der Regel an die Entscheidungen des Ortsbeirates hält. Inzwischen hat sich auch Reinhard Kähler vom ADFC noch einmal diesbezüglich zu Wort gemeldet. „Der Hofjagdweg ist zwischen Krummensee und Groß Köris für Radfahrende brandgefährlich. Auch wenn das die Unfallstatistik der Polizei nicht hergibt“, erklärte er gegenüber der MAZ. Der jetzt genutzte Weg sei so schmal, dass Radfahrer permanent mit Autofahrern in Konflikt geraten. Als touristische Radroute sei der Weg schon gar nicht geeignet, denn Familien mit Kindern könnten hier auf keinen Fall entspannt fahren. Zu der ebenfalls diskutierten 90-Grad-Kurve nahm Kähler nicht erneut Stellung. Er hatte immer wieder erklärt, die sei zu steil und gefährlich.

Lösungsvorschläge definiert

Die Krummenseer um Harald Berthold, die sich mit einer Petition gegen die geplante Trasse über den Weinberg an den Kreistag gewandt hatten, haben indes Vorschläge definiert, wie eben jene Kurve etwas entschärft werden könnte, damit Radfahrer sie ohne Gefahr nutzen können. Würde dies gelingen, könnte die Trasse zwar ebenfalls über den Weinberg, jedoch über die bereits vorhandene Spielstraße geführt werden. Die Ausgabe von rund 240 000 Euro könnte verhindert werden; ein Teil des Geldes könnte zum Umbau der Kurve genutzt werden.

So sieht einer der Lösungsvorschläge von der Gruppe um Harald Berthold zur Entschärfung der Kurve am Hofjagdweg in Krummensee aus. Quelle: Privat

Zu den Lösungsvorschlägen gehört etwa das Aufstellen eines Hohlspiegels oder von Barrieren, die die Radfahrenden nur zu Fuß mit dem Rad umgehen können.

Von Andrea Müller