Kunst auf dem Hinterhof: „Perlenbutze“ in Ragow lädt ein

Ragow

Der Tag der offenen Tür fällt aus, Kunsthandwerksmärkte sind abgesagt. Da wegen der Corona-Pandemie kaum Veranstaltungen statt finden, hat sich die Glasperlengestalterin Hilke Häuseler aus Ragow entschlossen, ihren Hof in der Köpenicker Straße 3a für Besucher zu öffnen. Dazu lädt sie Künstler ein, die hier ihre Werke präsentieren können. „Wir profitieren voneinander, jeder bringt seine Gäste mit und automatisch werden neue Kontakte geknüpft“. Der Hof bietet genug Platz, um die gebotenen Mindestabstände einhalten zu können.

„Ich war vor vier Wochen als Besucherin hier. Das Ambiente ist toll und ich habe nicht gezögert, die Einladung anzunehmen, hier meine Bilder auszustellen“, sagt Silvia Reiner aus Schwerin. „Hilke ist eine super Gastgeberin und die Besucher sind aufgeschlossen“, findet sie. Auch für die Mittenwalder Keramikerin Katrin Geislberger war es eine Freude, ihre Arbeiten in Ragow präsentieren zu können.

Auf Häuselers Hof gedeiht eine kleine Gemeinschaft

Christiane Meyer vom Heimverein bot an ihrem Stand aussortierte Bücher aus der Ragower Bücherzelle an. Den Erlös will der Heimatverein für Kinder-, Jugend- und Seniorenprojekte einsetzen.

Zur Kunst gab es auch etwas für die Ohren. Bernd Schlickeiser und Reinhard Meyer spielten auf der Gitarre Flamencomusik und zauberten so ein bisschen spanisches Flair auf den Hof. „Hilke ist eine tolle Frau, die unseren Ort bereichert“, freut sich Reinhard Meyer. In Ragow gebe es viele Leute, die etwas können und auf Häuselers Hof sei Raum für jeden. „Man werkelt gemeinsam und wächst dabei zusammen, das ist für alle angenehm und stärkt die Gemeinschaft“, erklärt der Ragower. So sieht es auch Rosi Seebold: „Das Dorf lebt nur davon, dass es belebt wird. Wenn sich niemand engagiert, stirbt es“.

Wechselnde Künstler bis September zu Gast

Susanne Drössler freut sich über ihre neue Kette aus Glasperlen und natürlich wird sie auch gleich getragen. „Es war ein spontaner Entschluss, vorbeizukommen. Wir waren gerade zum Baden in Motzen “, sagt die Stahnsdorferin. Da Ragow auf ihrem Heimweg liegt, legte sie einen kurzen Zwischenstopp ein.

Zunächst bis September plant Hilke Häusler ihren Hof am ersten Samstag im Monat von 11 bis 18 Uhr immer mit wechselnden Künstlern für Besucher zu öffnen. „Wie es dann weitergeht, werde ich aus der Situation heraus entscheiden.“

Von Gerlinde Irmscher