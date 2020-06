Staakow

Bei einem Unfall auf der A 13 am Samstag sind zwei Menschen schwer und vier leicht verletzt worden. Der 37-jährige Fahrer eines Kleinbusses wollte hinter der Anschlussstelle Staakow in Fahrtrichtung Berlin einen Lkw überholen. Dabei touchierte er das Heck des Anhängers und geriet mit seinem Kleinbus ins Schleudern. In der Folge kollidierte das Fahrzeug über mehrere Meter mit der Mittelleitplanke.

Von den neun Insassen wurden zwei Personen schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, vier Leichtverletzte konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der Kleinbus war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline