Mittenwalde

Die Ausstellungen im Weinhaus Mittenwalde werden gerne besucht, zumal auch die Themen immer wieder andere sind. Nun haben sich Claudia und Peter Hundrieser etwas Außergewöhnliches einfallen lassen, einen „Maskenwettbewerb ala Corona“. Das Symbol des Corona-Alltags zum zeitgenössischen Kunstobjekt zu machen, war die Idee.

Besonders kreative und individuelle Masken werden in der Ausstellung zu Schau gestellt werden. Dabei gibt es keine besonderen Teilnahmebedingungen, es kann jeder mitmachen und seine ganz besondere Maske dort ausstellen.

Willkommene Abwechslung

„Es war eine spontane Idee und in der jetzt so schwierigen Zeit eine willkommene Abwechslung“ verrät Peter Hundrieser und auch, dass die Begeisterung über die Idee groß ist. Nur mit der Abgabe von Masken seien die Leute etwas zögerlich. „Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Masken zusammenkommen, um auch die Wände des zweiten Galerieraumes bestücken zu können, so Hundrieser. Soll sich doch der Besuch in der ersten regionalen „Corona-Masken-Ausstellung“ lohnen.

Die Masken, die bisher eingegangen sind, zeugen von Kreativität. Da gibt es unter anderem eine mit dem Mittenwalder Stadtwappen, eine mit Trinkröhrchen oder solche die mit Karneval in Venedig betitelt sind. Und damit die Ausstellungsstücke nicht einfach nur so an der Wand hängen, hat Antje Linke ein Gesicht entworfen, auf dem sie platziert sind.

Ausstellung ist September geplant

Geplant ist, die Ausstellung bis September zu zeigen. Bei großem Interesse ist auch eine Verlängerung denkbar. Die Räumlichkeiten in der Galerie sind so, dass die aktuellen Corona-Vorschriften eingehalten werden. Es ist genügend Platz, um ausreichend Abstand zu halten. Die Besucher werden gebeten, ihre Lieblingsmaske zu küren. Am Ende gibt es für die Besitzer der drei bestplatzierten Masken einen Preis – wie könnte es in einem Weinhaus anders sein – Pfälzer Wein.

Wenn die Teilnehmer einverstanden sind, können sich Hundriesers vorstellen, die Masken im Anschluss an die Ausstellung für einen guten Zweck zu versteigern.

Wer die Masken nicht direkt im Weinhaus abgeben möchte, kann sie auch per Post schicken.

Kontakt: Weinhaus Mittenwalde, Yorkstraße 45 in 15749 Mittenwalde, per E-Mail unter hundrieser@mittenwalderweinhaus.de, Telefon: 033764/2 59 77 sowie mobil unter 0171/9 81 85 25

Von Gerlinde Irmscher