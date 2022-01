Mittenwalde

Die Verwaltung von Mittenwalde hat nun doch in Kooperation mit der Königs Wusterhausener Arztpraxis Klugewitz eine Impfaktion für Kinder auf die Beine gestellt. „Wir sind sehr glücklich, dass uns das doch noch gelungen ist“, sagte am Dienstag Bürgermeisterin Maja Buße (CDU).

Corona Impfaktion für Kinder mit Terminvergabe in der Mittenwalder Mehrzweckhalle

Geimpft wird am 29. Januar in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der Mittenwalder Mehrzweckhalle. Neben Kindern im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren können sich nach Auskunft der Bürgermeisterin an diesem Tag auch Erwachsene gegen Covid-19 impfen lassen. „Wir arbeiten allerdings dieses Mal mit Terminvergabe“, kündigte Maja Buße an. Dies könne bis spätestens zum 27. Januar über die Telefonnummer der Stadtverwaltung 033764 / 8980 oder per Mail an termin@mittenwalde.de erfolgen. Damit wolle man lange Wartezeiten für Familien mit Kindern vermeiden und ein zügiges Arbeiten garantieren.

An der Impfaktion seien Ärztinnen und Ärzte aus dem Landkreis Dahme-Spreewald beteiligt. Mitzubringen seien Krankenkarte, Impfausweis und Dokumente, die zuvor von der Impf-Internetseite des Landes Brandenburg unter www.brandenburg-impft.de/bb-impft/de/downloads heruntergeladen werden sollten.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mittenwalde schlug in Sachen Kinder-Impfung eigenen Weg ein

Eigentlich sollte zunächst ein „Testballon“ in Sachen Kinderimpfung am 19. Januar in der Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen gestartet werden, um zu prüfen, wie die Resonanz der Eltern von Kindern in der genannten Altersgruppe ist. Das hatte die Pressestelle des Landkreises so geäußert. Erst dann sollten weitere Aktionen dieser Art in anderen Kommunen gestartet werden.

Nun hat Mittenwalde doch einen anderen Weg eingeschlagen. Dies, obwohl in einer Umfrage in den Kitas der Stadt die Resonanz der Eltern einer Impfung ihrer Kinder gegen Corona eher zurückhaltend gewesen sei. Der Impfstoff für Kinder sei nach Aussagen des Rathauses in Mittenwalde nun nicht über den Landkreis besorgt worden, sondern über die Arztpraxis Klugewitz. Der Impfstoff für Erwachsene sei über die Stadtapotheke in Mittenwalde bestellt worden. Nach Auskunft der Bürgermeisterin stünden im Pop-Up-Impfzentrum am 29. Januar 300 Impfdosen zur Verfügung.

Von Andrea Müller