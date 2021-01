Mittenwalde

Der Ortsbeirat Mittenwalde lud zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr. Zentrales Thema war das Vorhaben Millingsweg, ein Thema das die Einwohner seit langem beschäftigt. Eingeladen waren Investoren und Eigentümer sowie die Bürgerinitiative Millingsweg (BI).

Im B-Plan von 1994 zum Millingsweg ist vorgesehen, dort bis zu 240 Wohnungseinheiten zu schaffen. Es gründete sich die BI, deren Ziel es ist, den B-Plan so anzupassen, dass zwischen Wohnbebauung und den hier entstandenen Lebensräumen von selten gewordenen Vogelarten eine grüne Pufferzone geschaffen wird. Dazu wurde ein Änderungskonzept erstellt.

Die Mitglieder der BI hatten sich intensiv auf das Gespräch mit den Investoren und Vorhabenträgern vorbereitet und vorab schriftlich darum gebeten, den Investoren mitzuteilen, dass sie ihre Vorstellungen beziehungsweise vorhandenen Planungen als Gesprächsgrundlage vorstellen. Die Bitte wurde nicht weitergeleitet, sodass die Investoren darauf nicht vorbereitet waren. Katharina Neff von der Lewis MGLL GmbH verwies auf ein Schreiben an die Bürgermeisterin, dem Ortsbeirat und den Mitgliedern der SVV, wo unter anderem steht, dass man den B-Plan bereits um 40 Prozent gegenüber der zulässigen Flächennutzung reduziert habe, um umweltfreundliche, bezahlbare Häuser anbieten zu können. Die Anzahl der Häuser beläuft sich auf 80, ein Großteil davon Reihenhäuser. Man habe begonnen die Fläche von einem unabhängigen Gutachter bezüglich der dort lebenden Tierarten untersuchen zu lassen. Es wurden keine vom Aussterben bedrohten Tierarten vorgefunden.

Ortsbeirat wollte im Dezember mehrheitlich Anpassung

Auf seiner Sitzung am 14. Dezember hatte sich der Ortsbeirat mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass der B-Plan „Wohngebiet MW Am Millingsweg“ auf Grundlage des Änderungskonzeptes der Bürgerinitiative Millingsweg vom 25. August unter Berücksichtigung einiger Hinweise angepasst wird. Somit liegt die von den Stadtverordneten erbetene eindeutige Positionierung des Ortsbeirates zum Millingsweg vor. Auf Grundlage dieser Konkretisierung könnte nun endlich eine Veränderungssperre beschlossen werden.

„Ein konstruktives Gespräch, hat leider nicht stattgefunden“, so Karin Fischer-Distaso von der BI. Aber am Ende waren sich die Mitglieder der Bi und Investor Paul Lewis einig, dass man sich zusammensetzten will, um zum Einvernehmen zu kommen, mit dem alle leben können.

Von Gerlinde Irmscher