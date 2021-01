Mittenwalde

Die Pappeln entlang des Radweges parallel zum Zülowkanal zwischen Mittenwalde und Ragow werden abgeholzt. Es handelt sich um 29 Bäume; eine Pappel war in der jüngsten Vergangenheit schon bei einem Sturm von allein umgefallen. Das unterstreicht auch den Grund für die Aktion, denn laut Aussagen des Landkreises Dahme-Spreewald handelt es sich um Gefahrenabwehr.

„Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald hat nach eingehender Prüfung mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und dem Wasser- und Bodenverband „Dahme-Notte“ (WBV) im Rahmen einer Baumschau am Zülowkanal festgestellt, dass von den Pappeln aufgrund offensichtlicher Schadbilder sowie starker Vitalitätseinschränkungen im Zusammenhang mit der starken Überalterung der Gehölze eine Gefährdung der Verkehrssicherheit ausgeht“, formuliert es Kreispressesprecherin Janet Grund.

Fällung unterliegt nicht der Baumschutzverordnung

Der Mittenwalder Umweltausschuss mit Uwe Fattmann (Grüne) an der Spitze möchte das nicht so stehen lassen und wenigstens für Ersatzpflanzung sorgen. Doch die ist nicht vorgesehen. Durch die Fällungen der Pappeln liege ein Eingriff in Natur und Landschaft vor, der jedoch durch Bestätigung des Gewässerunterhaltungsplanes zugelassen worden ist, verlautet der Landkreis. Die Baumschutzverordnung des Landkreises Dahme-Spreewald finde daher entsprechend Paragraf 4 Absatz 3 Baumschutzverordnung keine Anwendung. Ersatzpflanzungen seien nicht vorgesehen. Am Standort der zur Fällung beabsichtigten Bäume am Zülowkanal befände sich allerdings ein erhebliches Potenzial von Naturverjüngungen.

Die 29 Pappeln entlang des Zülowkanals sind echte Baumriesen und werden den Mittenwaldern fehlen. Quelle: Andrea Müller

Es bestünden jedoch grundsätzlich Möglichkeiten zu Gehölzpflanzungen über andere Projektträger im Rahmen von Kompensationsverpflichtungen, wie in anderen Fließgewässerabschnitten des Zülowkanals bereits geschehen, die zu einer ökologischen Aufwertung und zur Verbesserung des Landschaftsbildes beitragen können.

Umweltausschuss geht da nicht mit

Diesen Gedanken will Fattmann aufgreifen. „Wir wollen trotz der Aussage des Landkreises sehen, ob wir Ersatzpflanzung hinbekommen und einen entsprechenden Projektträger ausfindig machen können“, sagt er. Der Eingriff in die Natur verändere die Landschaft nicht nur visuell, sondern greife auch direkt in ihr Gleichgewicht ein. Unter anderem sei erwiesen, dass am Zülowkanal der in Brandenburg streng geschützte Fischotter beheimatet sei und dringend auf herab fallendes Totholz angewiesen ist.

Fischotter, ausgestellt im Haus des Waldes in Gräbendorf. Quelle: Wolfgang Purann

Behörden sehen keine Gefahr für den Fischotter

Diesbezüglich sieht der Landkreis keinen Handlungsbedarf. Auswirkungen auf den Fischotter seien aufgrund seiner Lebensweise und Anpassungsfähigkeit nicht zu befürchten, heißt es. Die abgesägten Bäume dürften auch nicht als Totholz liegen bleiben. Aufgrund der begrenzten Flächenverfügbarkeit am Zülowkanal bestehe die Gefahr des Abrutschens des liegenden Holzes in das Fließgewässer, wodurch es zu Abflusshindernissen kommen kann. Das sollte nach Möglichkeit nicht passieren.

Fattmann habe sich bereits an die Stadt mit der Bitte um Unterstützung für sein Ansinnen gewandt. Falls kein Projektträger gefunden werde, plädiere er dafür, dass die Stadt selbst neue Bäume entlang des Zülowkanals pflanzt.

Von Andrea Müller