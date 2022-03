Mittenwalde

In der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments beschäftigten sich die Stadtverordneten dieses Mal auf Antrag der SPD-Fraktion mit außergewöhnlichen Themen. Es ging um das politische Ehrenamt und die „Wahrung der Nichtöffentlichkeit“. Martina Milhan (SPD) warf ihren Kollegen im Stadtparlament vor, Informationen an die Öffentlichkeit zu geben, die für diese nicht vorgesehen seien.

Martina Milhan (re.,SPD) möchte die ehrenamtliche Arbeit der Stadtverordneten künftig besser präsentiert wissen. Quelle: Andrea Müller

Antrag der SPD-Fraktion war nicht veröffentlicht worden

Leider war der Text der Anträge der SPD-Fraktion für den Bürger nicht nachvollziehbar. Diejenigen, die sich im Internet auf der Webseite der Stadt dazu informieren wollten, fanden nur den Vermerk „Anlage nicht freigegeben“. Nichtöffentliche Anträge wie der zur „Wahrung der Nichtöffentlichkeit“ werden sowieso nicht im Wortlaut veröffentlicht. Vier weitere Anlagen, die in der öffentlichen Tagesordnung zwar benannt waren, konnten jedoch von den Mittenwaldern nicht eingesehen werden. „Das ist nicht hinnehmbar“, machte sich in der Einwohnerfragestunde am Ende der Versammlung Karsten Standke Luft. Das sei doch keine bürgerfreundliche Kommunikation. „Da fühle ich mich doch verarscht“, sagte er und spielte damit auf den Wortbeitrag von Milhan an, die zuvor gefordert hatte, dass die „engagierte Arbeit der ehrenamtlichen Stadtverordneten“ besser in der Öffentlichkeit präsentiert werden müsse.

Krause: Dafür ist die Verwaltung zuständig

Der Vorsitzende des Stadtparlaments, Lutz Krause (Pro Bürger), zeigte sich verwundert über die Kritik des Bürgers. Er hatte offensichtlich nicht einmal mitbekommen, dass diese Tagesordnungspunkte überhaupt nicht einsehbar waren für die Mittenwalder. Er schob allerdings die Schuld auf die Verwaltung, die dafür zuständig sei.

Wegen Corona finden die Sitzungen des Stadtparlaments im Schützenhaus Gallun statt. Dass auch vergangenen Mittwoch eine war, erfuhren die Bürger nicht. Es handelte sich um die Fortsetzung der Zusammenkunft vom 21. Februar. Quelle: Andrea Müller

Zu viele Themen von Stadtverordneten nicht öffentlich diskutiert

Die meiste Kritik aber erntete an diesem Sitzungsabend der Umgang von Verwaltung und Stadtverordneten mit Themen, die – oft unbegründet – im nichtöffentlichen Teil der Zusammenkünfte landen. So auch an diesem Abend, eingebracht von der SPD-Fraktion unter dem Stichwort „Diskussion Wahrung der Nichtöffentlichkeit“. Offensichtlich waren den SPD-Kommunalpolitikern zu viele Informationen in die Öffentlichkeit gelangt, die ihrer Meinung nach dort nichts zu suchen hatten. Dem Abgeordneten Uwe Fattmann (Liberales Bündnis) passte diese Geheimniskrämerei nicht. Deswegen beantragte er am Ende der öffentlichen Sitzung, diesen Tagesordnungspunkt aus dem nichtöffentlichen in den öffentlichen Teil zu verschieben. Ihn in der nächsten Sitzung Ende März gleich im öffentlichen Teil zu behandeln war Martina Milhan zu spät. Ihr läge die „Diskussion Wahrung der Nichtöffentlichkeit“ sehr am Herzen. Schließlich wurde beschlossen, das Thema zwar im nichtöffentlichen Teil anzudiskutieren, dann aber wieder die Öffentlichkeit einzubeziehen.

Uwe Fattmann (Liberales Bündnis) sorgte dafür, dass der auf Antrag der SPD-Fraktion eingebrachte Antrag „Wahrung der Nichtöffentlichkeit“ aus dem nichtöffentlichen Teil in den öffentlichen der Stadtverordnetensitzung verlegt wurde. Quelle: Andrea Müller

Den Bürger wieder mehr in die politische Arbeit einbeziehen

So verließen die Bürger zunächst den Saal im Schützenhaus Gallun, um einige Minuten später wieder hereingerufen zu werden. „Ich habe den Eindruck, dass immer dann Themen im nichtöffentlichen Teil behandelt werden, wenn es für uns unbequem wird“, sagte Uwe Fattmann und zitierte auch gleich die Brandenburgische Kommunalverfassung mit dem Paragrafen 36, wann Themen nichtöffentlich zu behandeln seien: „Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern.“ Dies sei in vielen Fällen in Mittenwalde nicht gegeben. Man müsse wieder dazu übergehen, den Bürger in die politische Arbeit in der Stadt einzubeziehen – anstatt ihn außen vor zu lassen. Milhan dagegen beklagte, dass es unter den Stadtverordneten vorkomme, dass diese nichtöffentliche Informationen in die Öffentlichkeit tragen. Das wies Jan Priemer (Pro Bürger) weit von den Stadtverordneten. „Jeder, der in den nichtöffentlichen Sitzungen dabei ist, also auch Mitarbeiter der Verwaltung, können das sein“, sagte er.

Beispiele für nichtöffentliche Themen in jüngster Vergangenheit

Beispielsweise war der Bericht der Arbeitsgruppe Organisationsstruktur und Personalkostenentwicklung nur in Teilen öffentlich bekannt gemacht worden. Die Rüge für Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) und die Aberkennung des Titels „Kämmerin“ für Hedda Dommisch blieben dagegen unter Verschluss. Erst die MAZ berichtete dann darüber. Auch die Eröffnung des Abwahlverfahrens gegen die Bürgermeisterin war zunächst hinter vorgehaltener Hand besprochen worden.

