Die Rathaus-Revolution in Mittenwalde ist gescheitert, das musste am Dienstagabend auch Jan Priemer, Vorsitzender der Fraktion Pro Bürger/Liberales Bündnis, anerkennen.

Priemer und seine Mitstreiter hatten über Wochen versucht, die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für einen Abwahlantrag gegen Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) zusammenzubekommen. Letztlich aber stimmten im Galluner Schützenhaus nur 11 von 19 Stadtverordneten für den Abwahlantrag. Es hätten es 13 sein müssen. Die Stimmen aus den Reihen der SPD oder der CDU, auf die die Buße-Gegner gehofft hatten, kamen nicht. Damit fällt der angestrebte Bürgerentscheid aus, die Rathauschefin kann mindestens bis 2024 im Amt bleiben. Und die Stadtpolitik muss schauen, wie sie nun weitermachen will – und kann.

Viele große und kleine Kritikpunkte

Das dürfte nicht leicht werden, wie Maja Buße einräumte. Sie sei froh und dankbar über den Ausgang, aber vor ihr und den Stadtverordneten lägen nun große Aufgaben, sagte sie einen Tag später. „Wir müssen es schaffen, dass wir uns auf ein neutrales Level begeben und für Mittenwalde arbeiten anstatt uns in den Sitzungen zu zerfleischen.“

Von einem neutralen Level ist Mittenwalde meilenweit entfernt, wie am Dienstag erneut deutlich wurde. In ihren Statements wiederholten Bußes Gegner ihre zahlreichen kleinen und großen Kritikpunkte an der Arbeit der Rathauschefin, es wurden viele Streitthemen der vergangenen Monate noch einmal hervorgeholt und abgestaubt. Jan Priemer warf Buße vor, wichtige Entscheidungen ohne die SVV getroffen zu haben. Vertrauen sei zerbrochen, was die politische Arbeit erschwere. „Jede Beschlussvorlage wird nur noch auf Fehler geprüft“, sagt er. „Ich sehe nicht, wie wir so in den nächsten zwei Jahren große Aufgaben gemeinsam realisieren können.“

Umbau der Verwaltung war Ausgangspunkt des Streits

Uwe Fattmann (Liberales Bündnis) beklagte sich darüber, dass Buße wichtige Beschlussvorlagen zu kurzfristig einbringt. Sven Geislberger (Hand in Hand) stellte fest, dass Mittenwalde „keine funktionierende Politik mehr“ habe, Carola Müller (Linke) sagte, sie sehe sich nicht mehr in der Lage, die Verwaltung zu kontrollieren. Und Werner Hannig (Linke) kam erneut auf den Umbau der Stadtverwaltung zu sprechen, der Ausgangspunkt des ganzen Schlamassels war.

Zur Erinnerung: Maja Buße hatte vor einiger Zeit ihr Rathaus umstrukturieren wollen. Sie hatte sich beraten lassen, die Ergebnisse in der SVV vorgestellt und anschließend einige Amtsleiter und stellvertretende Amtsleiter zu Fachbereichsleitern und Sachgebietsleitern befördert. Die betreffenden Mitarbeiter wurden hochgestuft und erhielten mehr Geld – insgesamt wohl eine höhere fünfstellige Summe im Jahr. Ein echtes Votum der Stadtverordneten hatte sie dafür nicht. Ein Fehler, den Buße auch einräumt.

Mehrheit will Stellenplan nicht legitimieren

Die SVV-Mehrheit aus Pro Bürger, Hand in Hand, AfD und Linken sah sich in ihren Kompetenzen beschnitten und reagierte empfindlich. Seither macht sie Bußes angebliche und tatsächliche Alleingänge immer wieder zum Thema. Ein Sonderausschuss wurde eingerichtet, das Handeln der Bürgermeisterin aufgearbeitet und verurteilt. Es wurde viel geredet, vieles gefordert. Die SVV-Mehrheit weigert sich seither, die neue Verwaltungsstruktur zu beschließen und zu legitimieren, obwohl sie kaum mehr rückgängig gemacht werden kann. Ohne beschlossenen Stellenplan gibt es aber keinen Haushalt. Und ohne Haushalt ist die Stadt blockiert, weder Rathaus noch Stadtpolitik können vernünftig arbeiten.

Bußes Gegner sehen die Verantwortung dafür bei der Bürgermeisterin. Sie hatten sich deshalb an den Landkreis gewandt, damit dieser ein Disziplinarverfahren gegen Buße einleitet. Landrat Stephan Loge (SPD) sah allerdings keinen Grund dazu. In seiner Antwort stellte er sinngemäß fest, Buße habe zwar einen Formfehler gemacht, aber deshalb noch lange kein Dienstvergehen begangen.

Lakenmacher: „Geht nicht um persönlichen Kampf gegen Bürgermeisterin“

CDU-Mann Björn Lakenmacher schiebt die Verantwortung für den Kleinkrieg deshalb vor allem Bußes Gegnern zu. „Die erhobenen Vorwürfe sind weitgehend haltlos und haben kein Abwahlverfahren gerechtfertigt“, sagt er. Die Initiatoren sollten nun etwas runterkommen und sich darauf besinnen, dass es um Mittenwalde gehe und nicht um den persönlichen Kampf gegen die Bürgermeisterin.

Heydi Fischer, Mittenwalder SPD-Urgestein, äußerte sich am Dienstag ähnlich. „Wenn wir Schuldzuweisungen machen, sollte das fair und gerecht sein. Das ist nicht der Fall. Die Atmosphäre, die derzeit in dieser SVV herrscht, habe ich in 30 Jahren Kommunalpolitik nicht erlebt“, sagte sie.

Lutz Krause hofft auch Hilfe von Vizelandrätin

Zumindest die Abwahl ist nun vom Tisch. Aber zurück bleibt ein Scherbenhaufen, der irgendwie zusammengekehrt werden muss. „Wir müssen wieder eine gemeinsame Gesprächsbasis finden“, sagt Maja Buße. CDU-Fraktionschef Michael Schiballa fordert: „Wir sollten diese Themen hinter uns lassen und den Haushalt beschließen.“ Aber wie das klappen soll, erscheint allen Beteiligten derzeit rätselhaft.

Der Vorsitzende der SVV, Lutz Krause (Pro Bürger) hofft auf Gespräche und setzt dabei auch auf die Unterstützung von Vizelandrätin Susanne Rieckhof, immerhin Richterin und Mediatorin, die angeboten habe, an einer Befriedung mitzuwirken. Krauses äußert gleichzeitig aber auch klare Erwartungen an die Bürgermeisterin. „Sie muss auf SVV zugehen und ein Angebot machen, der Ball liegt bei ihr“, sagt er.

Das bleibt auch die Stoßrichtung von Jan Priemer, der sich nach der verlorenen Abstimmung kämpferisch gab. „Ich hoffe, dass die Bürgermeisterin die richtigen Schlüsse zieht und nicht genauso weiter macht“, sagte er. „Denn ein Genauso-Weitermachen wird es nicht geben.“

