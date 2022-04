Mittenwalde

Alla Tokova ist mit ihrer Tochter Daria aus der Ukraine geflohen. Sie kamen erst einmal in Mittenwalde unter. Inzwischen haben sie eine Wohnung in Wildau bezogen. Beide lebten in Mittenwaldes ukrainischer Partnerstadt Machniwka. Tochter Daria arbeitete und wohnte zuletzt in Kyiw. Die Tage vor der Flucht verbrachte die junge Frau in den U-Bahn-Schächten der ukrainischen Hauptstadt aus Angst vor den russischen Bomben und Raketen. Am 24. Februar hatte Russland das Nachbarland überfallen.

Alla Tokowa mit Tochter Daria (Mitte) bei Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße und ihrem Mann Matthias, die ihnen vorübergehend Unterschlupf boten. Alle kennen sich bereits von den partnerschaftlichen Treffen, denn Mittenwalde und Machniwka sind seit 2007 Partnerstädte. Quelle: Andrea Müller

Deutschunterricht für die Kinder in Machniwka und für die Flüchtlinge hier

Alla Tokova ist eine erfahrene Deutsch- und Englischlehrerin. Sie ist bis heute für die Kinder in Machniwka da, obwohl sie nun gar nicht mehr dort sein kann. Die Kinder in der Ukraine können zwar wegen des Krieges nicht mehr zur Schule gehen, weil es viel zu gefährlich wäre, doch Alla Tokova unterrichtet jetzt von Deutschland aus per Internet in den beiden Fremdsprachen. Viele seien allerdings mit den Eltern geflohen.

„Die Kinder sind auf 30 Länder verteilt“, sagt Alla Tokova mit brechender Stimme. Die Frau kann es nicht fassen, was mit ihrem Land passiert. Immer wieder muss sie weinen, wenn sie an das denkt, was in der Ukraine geschieht. Besonders die Bilder aus Butscha, Mariupol, Kyiv und anderen Ortschaften daheim machen ihr zu schaffen: Tote, Verletzte, zerstörte Häuser, Menschen auf der Flucht – zu den Letzteren gehören nun auch Alla Tokova und ihre Tochter Daria.

Die Schule in Machniwka wurde zum Flüchtlingscamp

„Wir glaubten nicht, dass der Krieg kommt“, so Alla Tokova. Doch plötzlich fuhren Feuerwehr und Rettungswagen mit Sirenen durch Machniwka. Die Fahrzeuge seien einmal ein Geschenk aus Mittenwalde für die ukrainischen Freunde gewesen. Ihre Signale verkündeten nun den Krieg, den Russland vom Zaun gebrochen hatte. In der Schule in Machniwka habe man dann Matratzen in die Räume gelegt, um den vielen Flüchtlingen auf dem Weg in die West-Ukraine einen Unterschlupf zu geben. Helfer hätten Essen gekocht. Mit den Kindern seien Tarnnetze geknüpft worden.

Foto von der Flucht: Helfer kochten für Flüchtlinge aus der Ukraine warme Mahlzeiten unter schweren Bedingungen. Quelle: Privat

Schließlich war auch Tochter Daria aus Kyiv in Machniwka eingetroffen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, uns dann aber doch entschlossen, zusammen zu fliehen“, berichtet die Mutter. Denn mit jedem Tag des Krieges kamen die Bomben und Raketen näher. Es habe russische Angriffe auf Schytomyr weiter im Norden gegeben, wo sich ein Flughafen befindet. Angriffe seien auch auf Kalyniwka erfolgt, einem Ort weiter südlich mit einem Waffenlager.

Viele Stunden auf der Flucht in einem alten Zug ohne Toiletten

Alla und Daria Tokova versuchten, mit einem Zug in Richtung Polen zu fahren, das vom ersten Kriegstag an Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufnimmt. „Wir fuhren sieben Stunden mit einem sehr alten Zug ohne Toilette für diese vielen Leute“, erinnert sich die Ukrainerin.

Von Warschau seien sie dann von den Freunden der polnischen Partnerstadt Stare Miasto abgeholt worden. „Was auf dem Hauptbahnhof in Warschau los war, das kann sich keiner vorstellen, es wimmelte vor Menschen“, berichtet Alla Tokova . In Stare Miasto hätten sie das Angebot erhalten zu bleiben. Doch sie wollten weiter nach Deutschland. Seit 2007 unterhalten Mittenwalde und Machniwka partnerschaftliche Beziehungen. „Wir kennen viele Leute hier“, sagt die Deutschlehrerin, die schon einige Male in der Stadt zu Gast war.

Erinnerung aus besseren Zeiten: Alla Tokova war mit Leuten aus ihrer Heimat mehrmals in Mittenwalde. Dieses Foto wurde auf den Stufen des Rathauses gemeinsam mit Freunden aus Mittenwalde aufgenommen. Quelle: Privat

Vorübergehend Unterschlupf bei Bürgermeisterin Maja Buße

Am 10. März trafen die beiden Frauen in Mittenwalde ein. Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) und ihr Mann Matthias haben sie bei sich zu Hause aufgenommen und einen Monat für sie gesorgt. „Das war eine auch für uns schwere und sehr anstrengende Zeit“, sagt Maja Buße, die damals mit ihrem Abwahlverfahren zu tun hatte, das letztlich gescheitert ist. Das habe viel Kraft gekostet, aber auch die Tränen der beiden ukrainischen Frauen wollten aufgefangen werden.

Die ersten ganz besonders schweren Tage liegen nun hinter Alla und Daria Tokova. Inzwischen ist eine Wohnung in Wildau gefunden. Daria Tokova arbeitet seit Montag in Berlin als Buchhalterin. Geld werden sie auch vom Sozialamt erhalten, um Wohnung und Nahrungsmittel zu bezahlen.

Gäste aus Mittenwalde weilten auch in der Partnerstadt Machniwka. Alla Tokova (2.v.r.) kümmerte sich immer liebevoll um die deutschen Gäste. Quelle: Privat

Die ganze Ukraine in einem Klassenzimmer versammelt

Alla Tokova hat begonnen, ihre ukrainischen Landsfrauen und einen Landsmann in Deutsch zu unterrichten. Sie kommen aus allen Ecken des Landes, auch Charkiw, Odessa, Kyiv. Erst trafen sie sich im Galluner Schützenhaus. Nun stehen ihnen Räume in der Mittenwalder Grundschule zur Verfügung. Jeden Mittwoch wird nun ab 17 Uhr gemeinsam Deutsch gelernt. Alla Tokova hofft, dass ihre Deutschkenntnisse helfen werden, Leute zu treffen und Freunde zu finden. Eigentlich hat sie hier schon welche durch die Städtepartnerschaft. „Ich warte auf sie“, sagt die Ukrainerin.

Alla Tokova flüchtete aus der Ukraine nach Mittenwalde. Die Deutschlehrerin aus Machniwka unterrichtet jetzt ihre Landsleute aus Charkiw, Odessa, Kyiv und anderen Orten in der deutschen Sprache. Quelle: Andrea Müller

Alla Tokova versteht Flucht auch als Chance, hier perfekt Deutsch zu lernen

So schrecklich der Krieg, die Flucht und das Zurücklassen von Allem in der kleinen Wohnung in Machniwka auch war: Alla Tokova kann sogar dieser furchtbaren Situation mittlerweile etwas Gutes abgewinnen. „Nun werde ich hier wirklich perfekt Deutsch lernen“, ist sich die Lehrerin sicher. Doch lange bleiben wollen sie und ihre Tochter dennoch nicht. „Es ist nicht für lange Zeit“, meint Alla Tokova , die allen, die ihnen jetzt hier geholfen haben, unendlich dankbar ist. Beide hoffen, dass der Krieg bald vorbei sein wird; dann wollen sie so schnell wie möglich zurück nach Hause.

Von Andrea Müller