Mittenwalde

Trotz fast noch winterlicher Temperaturen scheint die Badesaison am Mittenwalder Tonsee eröffnet zu sein. Im April! Ein erster Badender ließ sich das Vergnügen nicht nehmen und tauchte ein in die wahrlich noch sehr frischen Fluten von unter zehn Grad.

Anbaden im April ist Tradition

„Für mich ist es Tradition, im April anzubaden – unabhängig von Luft- oder Wassertemperatur“, sagt Olaf Janneck. Zunächst hatte er mit den Füßen getestet, ob man sich das Eintauchen wirklich zumuten kann, doch dann gab es kein Halten mehr. Flugs landeten verbliebenes T-Shirt und Unterhose auf dem Steg, während der ganze Rest der warmen Sachen und ein Handtuch schon zuvor auf einer der Sitzbänke zurück gelassen worden war.

Mit großen Unterwasserschritten ging der Mittfünfziger in das klare Wasser des kleinen Sees am Mittenwalder Stadtrand – immer mit Blick auf die St. Moritz-Kirche, die in dieser Jahreszeit noch gut zu sehen ist vom See aus, da die Bäume noch keine oder zumindest noch sehr kleine Blätter haben. Erst auf Bauchhöhe zögerte Janneck etwas, bevor er sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Herz nahm und untertauchte, wieder hoch sprang und das Wasser weit in die Höhe schleuderte. „Ich bin kein Eisbader, aber das hier ist wirklich ein Riesenspaß“, beteuerte er.

Staunen am Ufer

Angler und einige Strandbesucher staunten nicht schlecht über diese kleine Einlage, zumal es auch immer mal wieder kleine Güsse von oben gab. „Ich friere sogar mit leichter Daunenjacke“, meinte eine Frau mit dem Kopf schüttelnd, die mit ihrem Sohn an den Mittenwalder Tonsee gekommen war, um sich ein wenig Bewegung zu verschaffen.

Von Andrea Müller