Mittenwalde

Die Sitzung des Umweltausschusses von Mittenwalde am Dienstagabend war wohl die letzte. Und das Gremium war nicht einmal beschlussfähig, um die Tagesordnung abzuarbeiten, denn es erschienen nur zwei von fünf Mitgliedern.

Im Umweltausschuss Mittenwalde fehlten immer wieder Mitglieder

Das Theater um den Umweltausschuss hält schon eine ganze Weile an – genau genommen über Monate. Manche Mitglieder seien quasi nie erschienen. Am Dienstag leitete Heydi Fischer (SPD) als Alterspräsidentin die Sitzung. Christiane Dürkop (Pro Bürger) nahm online an der Sitzung teil. Dirk Knuth (CDU) hatte kurz vor der Sitzung abgesagt.

Beschlussunfähigkeit war voraus zu sehen

Fattmann selbst, der den Vorsitz im Umweltausschuss kürzlich niederlegt hatte, hatte der Verwaltung frühzeitig mitgeteilt, am Dienstag nicht erscheinen zu können. Er wollte sich durch Jan Priemer (Pro Bürger) vertreten lassen, doch das wurde von der Vorsitzenden am Dienstag abgelehnt – nach Prüfung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Dahme-Spreewald. Der Grund ist mehr als verworren und hängt damit zusammen, dass Fattmann inzwischen der Fraktion, zu der er einst gehörte, nun nicht mehr angehört. Erst setzte die sich zusammen aus Pro Bürger und Grüne, dann Pro Bürger und Liberales Bündnis. Mit der FDP habe Pro Bürger aber nicht zusammen arbeiten wollen. Deswegen habe man sich für eine Kooperation mit der Wählergruppe Hand in Hand entschieden. Fattmann ist nun fraktionslos.

Verwaltung blieb dabei, den Ausschuss einzuberufen

Was dann Dienstagabend passierte, hatte Fattmann kommen sehen. „Ich hatte meine Abwesenheit mitgeteilt und darauf aufmerksam gemacht, dass der Umweltausschuss möglicherweise nicht beschlussfähig sein könnte“, so der FDP-Mann. Zudem wollte er prüfen lassen, ob die derzeitige Zusammensetzung des Umweltausschusses überhaupt noch Bestand haben kann. Fattmann selbst wusste gar nicht, ob er noch Mitglied sein darf. Ich bitte um Mitteilung, ob ich noch Mitglied bin, da ich derzeit keiner Fraktion angehöre – die ursprüngliche Fraktion nicht mehr existent ist – die entsprechend ihrem Vorschlagsrecht die Ausschussmitglieder gegenüber dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung benennen kann“, schrieb er an die Bürgermeisterin Maja Buße (CDU). Die bejahte dies, da er gewähltes Mitglied sei und der Ausschuss weiterhin arbeitsfähig. Vor diesem Hintergrund berief Buße den Ausschuss trotz aller Vorwarnungen ein.

Auch Baumschutzsatzung fiel hinten runter

Was folgte, war ein Desaster, denn es waren ja auch Gäste von Unternehmen erschienen. Etwa von der Firma Mapronea, die ihr Projekt zu Photovoltaikanlagen vorstellen wollte. Dabei sollte es vor allem um die Begrünung unter den Modulen gehen bzw. um die geplanten darunter liegenden Blühwiesen. Geschäftsführer Malte Achner war umsonst gekommen. Die längst überfällige Baumschutzsatzung fiel hinten runter. Auch die Initiative „Mittenwalde summt“ sah ihre Projekte, die an diesem Abend besprochen werden sollten, bedroht. Unter anderen ging es dabei um das Aufstellen von zwei Insektenhotels in Schenkendorf-Krummensee. Erst wehrte Heydi Fischer ab, dass nun aufgrund der fehlenden Beschlussfähigkeit gar nicht darüber gefunden werden könne, dann meinte sie: „Machen Sie es doch!“ Denn bis wieder ein funktionierender Ausschuss stattfinden könne, würden Wochen vergehen.

Die neue Baumschutzsatzung stand Dienstag mit auf der Tagesordnung des Umweltausschusses, fiel aber hinten runter, weil das Gremium nicht beschlussfähig war. Quelle: Andrea Müller

Alle Ausschüsse werden neu formiert und besetzt

Damit hat sie Recht, denn die Ausschüsse sollen nach dem gescheiterten Abwahlantrag gegen Bürgermeisterin Maja Buße alle neu aufgestellt werden. Einen Umweltausschuss wird es künftig nicht mehr gegen. Vielmehr sollen seine Belange nun im Ordnungsausschuss mit behandelt werden. Der Finanzausschuss soll sich künftig mit Haushalt, Finanzen und Personal beschäftigen, der Stadtentwicklungsausschuss mit Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften,Tourismus und der Sozialausschuss mit Soziales, Kultur, Schulen, Kitas, Jugend, Senioren und Sport. Der Vorschlag kommt von der Fraktion Pro Bürger/Hand in Hand und soll bei der nächsten Sitzung des Stadtparlaments beschlossen werden.

Von Andrea Müller