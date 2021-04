Mittenwalde

Die Stadtverordnetenversammlung von Mittenwalde begann am Montagabend mit einem Paukenschlag. Die Fraktionen von Linke, Pro Bürger/Bündnis 90-Grüne sowie Hand in Hand stellten einen Dringlichkeitsantrag zur Bildung eines zeitweiligen Ausschusses zur Untersuchung und Kontrolle der 2019 eingeführten Organisationsstruktur der Verwaltung und der daraus abgeleiteten Einstufungen von Verwaltungsmitarbeitern.

Wegen der Corona-Pandemie fand die Stadtverordnetenversammlung Mittenwalde auch dieses Mal wieder in der Mehrzweckhalle statt. Quelle: Andrea Müller

Damit reagieren die Stadtverordneten auf das Schreiben der Kommunalaufsicht des Landkreises Dahme-Spreewald, aus dem klar hervorgeht, dass Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) zwar die Umstrukturierung des Rathauses ohne Beschluss der Stadtverordnetenversammlung hat vornehmen dürfen, nicht aber die Höhergruppierung von Mitarbeitern in der Verwaltung. Nun soll der neu zu bildende Ausschuss, so Carola Müller (Linke), die Vorgänge genau prüfen und vor allem die finanziellen Auswirkungen in den Jahren 2019 bis 2021 und darüber hinaus unter die Lupe nehmen.

Buße begrüßte Bildung des Ausschusses

Die Bürgermeisterin begrüßte die Bildung eines solchen Ausschusses in ihrem ausführlichen Statement zu den Äußerungen der Kommunalaufsicht. Jedoch verwies Buße auch darauf, dass die Umstrukturierung des Rathauses rechtens gewesen sei und dafür kein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung habe vorliegen müssen. Was die Höhereinstufung der leitenden Mitarbeiter anginge, verwies sie hier erneut auf Tarifrecht. Die Änderung des Stellenplans sei diesbezüglich „nur eine Formalie“ gewesen. Ihre Schritte seien zukunftsorientiert gewesen. Dennoch wolle sie den Weg frei machen für den Ausschuss. „Soweit es Ihr Wunsch ist, ziehe ich mich gerne aus den weiteren Beratungen zum Stellenplan und Personalkosten als Bürgermeisterin zurück, wenn Sie das als dienlich erachten“, so Buße.

Carola Müller (Linke) brachte den Antrag zur Schaffung eines zeitweisen Ausschusses in die Stadtverordnetenversammlung Mittenwalde ein. Quelle: Andrea Müller

Die Bürgermeisterin nahm auch Stellung zu den Mehrkosten, die durch die Umstrukturierung verursacht wurden. Die mehrmals genannte Summe von 800 000 Euro sei demnach falsch und stelle vielmehr die Summe der neu geplanten Stellen dar, die den Abgeordneten zur Haushaltsberatung 2020/2021 vorgestellt worden seien. Die Mehrkosten, die durch die neuen Führungspositionen entstanden seien, betrügen dagegen rund 3000 Euro im Monat. „Das werden wir im Ausschuss nun genau nachprüfen“, kündigte Jan Priemer (Pro Bürger) inzwischen an.

Buße betonte weiterhin, dass sie mit der Wahl zur Bürgermeisterin 2016 für einen Neuanfang stehe. „Dafür stehe ich bis heute“, sagte sie am Montagabend den Stadtverordneten. Man sei nun an einem Punkt angekommen, an dem man sich wieder aufeinander zu bewegen sollte, führte Buße weiter aus. „Mit der Bildung des zeitweiligen Ausschusses könnte das gut funktionieren“, erklärte die Bürgermeisterin.

Im Ausschuss sollen Vertreter aller Fraktionen mitarbeiten

In diesem zeitweiligen Untersuchungsausschuss sollen nun sechs Mitglieder aus allen Fraktionen und deren Vertreter mitarbeiten. Diese sollen bis zum Freitag dieser Woche benannt werden. Als Ausschussvorsitzender stehen Werner Hannig (Linke) oder Jan Priemer zur Wahl. Die Entscheidung darüber soll bei der konstituierenden Sitzung in der kommenden Woche gefällt werden.

Drei Stadtverordnete von Mittenwalde nahmen an der Sitzung online teil, das waren Björn Lakenmacher, Michael Schiballa und Anke Nedwed (CDU): Quelle: Andrea Müller

Konkret vorgesehen ist im Ausschuss die Prüfung der veränderten Organisationsstruktur und die daraus resultierenden Einstufungen von Verwaltungsmitarbeitern. Darüber hinaus geht es um die Prüfung der ordnungsgemäßen Befassung der Stadtverordnetenversammlung entsprechend ihrer Zuständigkeit mit den genannten Themen. Ebenfalls um die Prüfung der finanziellen Auswirkungen der Stellenplan-Änderung nach der Rathaus-Umstrukturierung. „Für das, was passiert ist, trägt jemand die Verantwortung“, so Werner Hannig. Festzustellen, wer das ist, sei nun Aufgabe des Ausschusses. Über die Ergebnisse des Ausschusses soll die Stadtverordnetenversammlung künftig laufend informiert werden.

Namentliche Abstimmung

Jan Priemer und Uwe Fattmann (Bündnis 90-Grüne) beantragten die namentliche Abstimmung zur Bildung des zeitweiligen Ausschusses. Zehn Abgeordnete stimmten für die Bildung, vier sprachen sich dagegen aus, vier enthielten sich der Stimme – darunter waren auch Mitglieder der CDU-Fraktion, der auch die Bürgermeisterin angehört.

Von Andrea Müller