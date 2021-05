Mittenwalde

Die Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH (BVVG) bietet ein 500 Hektar großes Bergwerkseigentum unter den Feldern zwischen Mittenwalde und Brusendorf zum Verkauf und zur unterirdischen behälterlosen Speicherung von Abfällen oder Brennstoffen an. Betroffen sind aufgrund der Größe auch die Gemarkungen Ragow und Groß Machnow (Teltow-Fläming). 

Der riesige Untergrundspeicher liegt kaum fünf Kilometer vom Stadtzentrum Mittenwaldes entfernt. Quelle: Andrea Müller

Bei dem Bergwerkseigentum handele es sich „nur“ um eine Bergbauberechtigung im Sinne des Bundesberggesetzes (BBergG) in Verbindung mit den Überleitungsvorschriften des Einigungsvertrages, teilt auf MAZ-Anfrage BVVG-Pressesprecherin Constanze Fiedler mit. „Nur“ deshalb, weil klar zwischen der bergbaulichen Berechtigung einerseits und der Ausübung dieser Berechtigung zu unterscheiden sei. Die bergbauliche Berechtigung vermittle lediglich eine Rechtsposition, bestimmte Bodenschätze betreffend. Im Fall des Bergwerkeigentums (BWE) Mittenwalde seien dies Formationen und Gesteine, die zur „behälterlosen unterirdischen Speicherung“ geeignet seien.

Genehmigung des Landesamtes für Bergbau notwendig

Fiedler weist ausdrücklich darauf hin, dass für eine tatsächliche Nutzung es immer einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung bedürfe, die einzig und allein durch die zuständige Bergbehörde – in Brandenburg ist das das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe – erteilt werden könne, wenn ein Erwerber einen entsprechenden Antrag stelle. Die BVVG habe darauf keinen Einfluss.

In der Ferne erkennt man die eingezäunte Fläche, mit seiner technischen Ausstattung einziger Zeuge der früheren Erkundungsuntersuchungen des VEB Untergrundspeicher Mittenwalde. Quelle: Andrea Müller

Zu DDR-Zeiten Erkundungsbohrungen durchgeführt

Das jetzt zum Verkauf stehende Bergwerkseigentum am Salzstock Mittenwalde ist wohl in den 70er Jahren noch zu DDR-Zeiten durch den in Mittenwalde ansässigen Volkseigenen Betrieb (VEB) Untergrundspeicher (UGS) untersucht worden. Es gibt einen entsprechenden Ergebnisbericht aus dem Jahr 1977. Es sind wohl damals sechs Bohrungen durchgeführt worden. An einer Stelle ist über dem Gelände noch heute technisches Gerät dazu wahrnehmbar; alles ist aber eingezäunt und nicht zugänglich.

Der Salzstock Mittenwalde gehört zur Nordbrandenburg-Senke, hat laut Aussagen der BVVG eine ovale Form und einen mächtigen Caprock (Deckschicht) von 300 Metern. Das flache Dach des Salzstocks liege in weniger als 200 Metern Teufe unter der Rasensole. Die Oberkante des Salzspiegels befinde sich rund 400 Meter unter der Geländeoberfläche.

BVVG: Gelände zur Lagerung hervorragend geeignet

Die BVVG hält das Gelände aufgrund seiner geologischen und geografischen Verhältnisse hervorragend geeignet, um Materialien wie Erdgas, Flüssiggas, Heizöl sowie Kraftstoff einzulagern. Zudem könne die „Einlagerung von flüssiger oder aufgeschäumter Abprodukte“ vorgenommen werden. Schon vor 1990 seien im Rahmen von Versuchsnutzungen zwei Versuchskavernen (Kaverne: unterirdischer Hohlraum im Bergwerk) mit einem Nutzvolumen von 3000 Kubikmetern bzw. 20 000 Kubikmetern angelegt worden. Heute könnten in einer Teufe von 500 Metern 20 Kavernen zur Nutzung als Gasspeicher gelagert werden.

In den Flächennutzungsplänen von Mittenwalde und Rangsdorf sei das Gelände als „Fläche für behälterlose unterirdische Gasspeicherung“ ausgewiesen. Interessant: Das Bergwerksfeld befindet sich vollständig im Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“

Derzeit keine Verkaufsverhandlungen

Seit 2014 laufe laut BVVG bereits das Interessenbekundungsverfahren. Letztes Jahr seien diesbezüglich die Luftbilder aktualisiert worden. Der BVVG lägen derzeit eine Reihe von Kontaktaufnahmen vor, doch habe bisher keiner ernsthaft Interesse an dem BWE. „Insofern befindet sich die BVVG zu dem BWE aktuell nicht in Verkaufsverhandlungen“, so die Sprecherin.

Bergwerkeigentum und darüber liegende Flächen haben wohl keine Berührungspunkte. Dennoch liegt alles im Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“ mit sensibler Fauna und Flora. Quelle: Andrea Müller

Ortsbeirat und Grüne sehen Vorhaben kritisch

Dennoch sorgt die Angelegenheit in Mittenwalde für Aufregung. Zunächst war Ortsvorsteher Roland Fiebig (Linke) angeprochen worden. Jetzt meldeten sich auch Vertreter von Bündnis 90-Grüne zu dem Thema zu Wort. „Die Speicherung von Erdgas, Flüssiggas, Heizöl, Kraftstoff und insbesondere die Einlagerung von von flüssiger bzw. aufgeschlämmter Abfälle wird aus Sicht des Ortsverbandes Bündnis 90-Grüne sehr kritisch gesehen“, so Karsten Standke. Allein die Entsorgung der für die notwendige Herstellung von großen Hohlräumen im Salz durch Ausspülung mit Wasser entstehenden Salzsole würde voraussichtlich zu großen Umweltbelastungen führen. „Mit der Thematik wird sich der Ortsverband weiter befassen“, heißt es.

Von Andrea Müller