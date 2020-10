Mittenwalde

Junge Familien, die vom Verein Grenzläufer betreut werden, sowie Abgeordnete der Stadt Mittenwalde pflanzten aus Anlass des 30. Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung rund ein Dutzend Bäume. Sie beteiligten sich damit an der bundesweiten Aktion „ Einheitsbuddeln“.

Die Baumpflanzaktion wurde schon im vorigen Jahr aus Anlass der Deutschen Einheit ins Leben ins Leben gerufen. Bundesweit wurden bereits über 125 000 Bäume in die Erde gebracht. Das Land Schleswig-Holstein hatte zu der Aktion aufgerufen, um eine neue Tradition für den deutschen Nationalfeiertag zu begründen. Daran beteiligen sich auch viele Städte und Gemeinden in Brandenburg. Mittenwalde ist in diesem Jahr erstmals dabei.

Gemeinsam wurde angepackt beim Pflanzen des Ahornbaumes an der Bushaltestelle der Schule in Mittenwalde. Quelle: Andrea Müller

„ Einheitsbuddeln “ auf Antrag der CDU-Fraktion

Den Antrag dazu hatte die CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung eingebracht und traf damit offensichtlich den Nerv der Zeit, in der vor allem junge Menschen für Klima und Naturschutz weltweit auf die Straße gehen. „Wenn jeder in Deutschland heute einen Baum pflanzen würde, dann hätten wir 83 Millionen neue Bäume in Deutschland“, sagte Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU) am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit. Sie hatte sich mit Stadtverordneten an der Bushaltestelle der Schule versammelt, wo auf einer Wiese ein Ahorn in die Erde gepflanzt werden sollte. Doch bei diesem einen Baum soll es hier nicht bleiben. Vielmehr soll der Standort zu einen Symbol der deutschen Wiedervereinigung werden. Neben dem Ahorn würden noch Eiche, Kiefer und Buche gepflanzt. Heydi Fischer ( SPD) regte an, ein Schild aufzustellen, das an den Tag der Deutschen Einheit erinnere und darüber hinaus Geschichtswissen zu den Ereignissen von 1989/1990 vermittle. Roland Fiebig (Linke) erinnerte an diesem denkwürdigen Tag auch daran, dass bei der Wiedervereinigung nicht alles glatt verlief. „Was schlecht war, können wir besser machen“, betonte er und unterstrich dabei das Miteinander von Ost und West.

Beim Einpflanzen halfen alle mit. Während Stadtarbeiter Ralf Fuchs im Vorfeld schon alles vorbereitet hatte, griffen die Stadtverordneten am frühen Abend zu den Spaten. Zudem war ausreichend Wasser zum Angießen angefahren worden. Der Baum erhält außerdem einen „Treeboddy“, mit dessen Hilfe der Ahorn immer genug Wasser zur Verfügung haben soll.

Grenzläufer pflanzten gemeinsam mit jungen Familien

Am Tag der Deutschen Einheit selbst trafen sich Vertreter des Vereins Grenzläufer mit jungen Familien, die von ihnen unterstützt werden, um am Spielplatz am Stadttor zehn junge Bäume zu pflanzen. Bürgermeisterin Maja Buße hatte gemeinsam mit Till Küken von den Grenzläufern die Plätze ausgesucht. Mit dabei waren auch Katja Fischer mit ihrem gerade erst zweijährigen Sohn Finn sowie Andrea und Sophie Paul, die mit der Baumpflanzaktion symbolisch auch privat einen Neuanfang als Familie unterstreichen wollen.

Gleich ist der Gingko-Baum in der Erde. Der kleine Finn machte begeistert mit bei der Baumpflanzaktion aus Anlass des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit. Quelle: Andrea Müller

Zunächst war der kleine Finn noch sehr ängstlich, doch schnell hatte er sich an die vielen fremden Menschen und die großen Gartengeräte gewöhnt. Er griff lieber zum großen Spaten als zur kleinen Schaufel, als der Ginkgo-Baum von ihm und seiner Mutter in die Erde gebracht wurde. Auch beim Gießen half der Steppke mit, hielt beherzt die schwere Gießkanne.

Der Grenzläufer Verein betreut in Mittenwalde eine Wohngemeinschaft von Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren. Es sind zum Teil unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, aber auch deutsche junge Leute. Zum anderen unterstützt der Verein Familien, die in Schwierigkeiten geraten sind.

Neben Ahorn, Linde und Weide wurde auch ein Gingko-Baum eingepflanzt. Er symbolisiert Hoffnung und Freundschaft. Quelle: Andrea Müller

Abstrakte Daten aus der deutschen Geschichte

Für Katja Fischer sind der Fall der Mauer und der Tag der Deutschen Einheit weit entfernte Daten aus der deutschen Geschichte. „Ich war doch erst zwei Jahre alt“, erklärte sie. Damit war sie 1990 genauso alt wie ihr Sohn heute. Beide seien selbstverständlich in ein wiedervereinigtes Deutschland hinein gewachsen. Bürgermeisterin Maja Buße indes kann sich genau an jenen Tag erinnern, als die Mauer fiel. Sie sei gerade in Berlin-Rudow tanken gewesen, als sie davon hörte und augenblicklich mit Freundinnen losfuhr. „Wir haben die Ossis gesehen, aber sie anzusprechen haben wir uns damals nicht getraut“, sagte sie.

Andrea Paul war mit Tochter Sophie beim „Einheitsbuddeln“ in Mittenwalde dabei. Quelle: Andrea Müller

Das habe sich in den vergangenen 30 Jahren geändert, stellten die Mittenwalder Stadtverordneten fest. Zwar gebe es immer wieder Meinungsverschiedenheiten, aber auch diese seien schließlich Ausdruck einer gesunden Demokratie wie sie sich im vereinigten Deutschland etabliert habe.

Andrea Müller