Mittenwalde

Die Polizei hat in der Nacht von Samstag zu Sonntag eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten gegen 0.45 Uhr auf der L 30 in der Nähe von Mittenwalde einnen VW Golf. In der Atemluft der 51-jährigen Fahrerin nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Die Frau pustete 1,28 Promille.

Zur Sicherung von Beweisen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Weiterhin wurde ihr Führerschein eingezogen und gegen die 51-Jährige ein Strafverfahren, wegen Trunkenheit im Verkehr, eingeleitet.

Von MAZonline