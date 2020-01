Bienen willkommen: Mittenwalde will Raum für Insekten schaffen

Mittenwalde

Der Umweltausschuss von Mittenwalde hat in seiner Sitzung am Dienstagabend einen wichtigen Beschluss gefasst: Er will die Stadt und ihre Ortsteile zum Summen bringen. Um die notwendigen finanziellen Mittel dafür zu bekommen, beantragte er eine Summe von 50 000 Euro in den Haushalt 2020/2021 einzustellen.

Beispiel Neuenhagen

„ Deutschland summt“ ist eine große Aktion der Stiftung Mensch und Umwelt. Die Gemeinde Neuenhagen bei Hoppegarten hatte sich schon in der Vergangenheit entschlossen, bei dieser landesweiten Aktion mitzumachen – getragen von der Gemeindeverwaltung, einem Team enthusiastischer Mitstreiter und vor allem von der Bürgerschaft. „Ohne die Menschen mit ins Boot zu nehmen geht es nicht“, sagte Gabriele Niether vor den Mitgliedern des Umweltausschusses. Sie selbst gehört als Mitarbeiterin in der Neuenhagener Gemeindeverwaltung zu den Mitstreitern bei der Aktion.

Gabriele Niether aus Neuenhagen hat mit ihrem Team ihren Ort zum Paradies für Bienen und andere Insekten gemacht. Quelle: Andrea Müller

Gute Ratschläge

Die Mittenwalder hatten sie eingeladen, um sich Rat zu holen, wie sie selbst diese Aktion in der Stadt zum Leben bringen können, um Bienen, aber auch anderen Insekten, Pflanzen und Tieren Raum zum Leben und Überleben zu geben. Niether empfahl unbedingt, eine Vereinbarung mit der Stiftung abzuschließen. Der Beitrag, den Mittenwalde dafür aufbringen müsste, betrage 5000 Euro. Damit hole man sich aber das Know How – das Gewusst Wie – und vor allem Beratung und Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen.

Auch innerstädtische Grünflächen könnten im kommenden Frühjahr zum Blühen gebracht werden. Quelle: Andrea Müller

Partner ins Boot holen

Gabriele Niether empfahl auch die unbedingte Unterstützung des Mittenwalder Rathauses, wo sich jemand dieser Aufgabe verschreiben müsste. „Es ist gut, wenn jemand die Fäden in der Hand hält“, sagte sie. Sie warb zudem für eine Zusammenarbeit mit Imkern und dem Naturschutzbund ( Nabu).

Seltener mähen

Ihre Tipps gingen aber weit über die Formalitäten hinaus. Sie berichtete, wie in Neuenhagen die straßenbegleitenden Grünflächen nur noch vier statt fünfmal im Jahr gemäht werden, um Geld zu sparen für andere Maßnahmen, etwa für Neuanpflanzungen. 30 000 Euro würden so freigesetzt. Innerorts würden die gemeindeeigenen Blühflächen nur zweimal im Jahr gemäht.

Umdenken

„Da entstehen kniehohe Wiesen mit einer Blütenpracht, die alle möglichen Insekten anlockt“, sagte sie. Man dürfe aber nicht außer Acht lassen, dass diese Flächen dann keine exakt geschnittener Rasen mehr seien. „Bei Trockenheit kann das auch nicht schön aussehen“, sagte sie und warb dennoch dafür mit Blick auf die Pflanzen- und Tierwelt. „Hier muss bei uns ein Umdenken beginnen“, sagte sie. Wenn man das Wachsen zulasse, könne man vielen wilden Bienenarten wieder Lebensraum geben, in deren Gefolge jede Menge andere Insekten kämen. „Wir müssen für Nahrung, Fläche und Rückzugsraum sorgen“, fasste Niether zusammen.

Verweile doch, du bist so schön – es könnte noch schöner in Mittenwalde werden, wenn es nicht nur grün, sondern bunt von Blumen würde, damit Bienen und andere Insekten kommen. Quelle: Andrea Müller

Jeder kann Bienenfreund sein oder werden

Klar wurde, dass das keine Sache der Stadtverwaltung und einer Handvoll von Leuten sein kann. Bienenfreund könne jeder sein oder werden, indem er im eigenen Vorgarten, auf dem Straßenland vor dem Grundstück einheimische, offen blühende Pflanzen gedeihen lässt und sich darum kümmert, dass es wächst, dass bei Trockenheit gegossen wird, dass man sich um „seine Bienen“ kümmert, die draußen vor dem eigenen Fenster summen.

Budget auf den Weg bringen

Michael Hübner ( CDU) kommentierte das Gehörte damit, dass es zunächst in erster Linie um Aufklärung ginge. Dirk Knuth (ebenfalls CDU) sagte: „Wir müssen schnell reagieren, um das Anliegen auf den Weg zu bringen.“ Er sprach sich dafür aus, sofort Gelder zu beantragen, um der Stiftung beitreten zu können. Heydi Fischer ( SPD) weitete dieses Begehren auf ein Budget für den Umweltausschuss aus, wie es jüngst schon im Gespräch war. Der Ausschuss-Vorsitzende Uwe Fattmann (Grüne) beantragte schließlich, die Summe von 50 000 Euro dafür in den Haushalt der kommenden zwei Jahre einzustellen. Dem stimmten alle Ausschussmitglieder zu.

Von Andrea Müller