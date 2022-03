Mittenwalde

Mit der Beauftragung des Leipziger Planungsbüros UMS Stadtstrategien fiel im November 2021 in Mittenwalde der Startschuss für die Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, kurz Insek.

Der Projekt- und Zeitplan der Stadt sieht vor, in den nächsten zwölf Monaten mit allen Mittenwalder Bürgerinnen und Bürgern gemeinsame Ziele für die zukünftige Stadt- und Ortsentwicklung zu diskutieren und konkrete Maßnahmen für die Erreichung dieser Ziele im Insek festzuschreiben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Fokus stehen dabei vor allem Schwerpunktthemen wie die Entwicklung des Wohnungsangebotes, zukünftige Gewerbeansiedlungen oder die weitere Erschließung und Qualifizierung der Erholungs- und Landschaftsräume.

Mittenwalde: Bürgerbefragung startet am 1. April

Vom 1. April bis 1. Mai werden deshalb Mittenwalder gebeten, ihre Meinung und ihre Ideen zur Zukunft der Stadt Mittenwalde und ihrer Ortsteile in einer Online-Befragung mitzuteilen. Fragen zum Stimmungs- und Meinungsbild wie „Welche Alleinstellungsmerkmale fallen Ihnen ein, wenn Sie an Ihren Ortsteil denken?“, „Was hat sich Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren in Ihrem Ortsteil verbessert oder verschlechtert?“, „Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten und Ihrer Wohnlage in Mittenwalde?“, sollen dabei helfen ein bürgerorientiertes Stadtentwicklungskonzept zu erstellen. Bereitgestellt wird der Fragebogen im Zeitraum der Umfrage unter: www.mittenwalde.de/umfrage.

Die Fragebögen gibt’s auch im Rathaus Mittenwalde

Wem es nicht möglich ist, an der Online-Befragung teilzunehmen, kann sich im Sekretariat des Rathauses Mittenwalde anmelden, Tel. 033764/898-37 oder 898-0). Dort wird für die Zeit der Umfrage der Fragebogen in ausgedruckter Form bereitgestellt.

Mit den Ergebnissen der Online-Befragung geht es im Frühjahr 2022 in die weitere Analyse und anschließend in die Konzepterarbeitung. „Die Online-Befragung ist jedoch nur ein kleiner Baustein der öffentlichen Beteiligung“, so Bürgermeisterin Maja Buße. „Wir planen gemeinsame öffentliche Aktionen wie eine öffentliche Radtour mit zentralen Sammelpunkten, verschiedene Bürgerwerkstätten und Kreativworkshops.“

Strategiespiel „Mittenwalder Zukünfte“

Zudem wird es in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro das Strategiespiel „Mittenwalder Zukünfte“ für die Ortsbeiratssitzungen der acht Ortsteile der Stadt Mittenwalde geben. Ziel ist es, dass zwischen den Monaten Mai und Juni alle Ortsbeiräte dieses Spiel gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern in ihren Sitzungen spielen.

