Corona: Bürgermeisterin im Dauerstress

Mittenwalde

Seitdem es den ersten Corona-Fall in Mittenwalde gibt, steht Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU) noch mehr unter Dauerstress. Täglich, stündlich, ja eigentlich minütlich müssen neuen Entscheidungen getroffen werden. Das mache sie auch auf eigene Faust, pragmatisch, unbürokratisch, um das Ausmaß in Mittenwalde möglichst einzudämmen, wie sie sagt.

Der Corona Krisenstab findet sich jeden Tag im Mittenwalder Rathaus zusammen, um dringende Entscheidungen zu fällen. Quelle: Andrea Müller

Nicht unvorbereitet

„Wir sind natürlich nicht unvorbereitet und haben schon letzte Woche vieles auf den Weg gebracht“, sagt die Stadt-Chefin. Dazu gehöre auch die Sonderseite zu Corona auf dem Internetportal der Stadt. Seit letzte Woche tage auch der elfköpfige Krisenstab Covid-19 täglich zu den aktuellen Entwicklungen.

Schilder zur Spielplatz-Schließung

So auch am Dienstag. Schon zuvor hatte Maja Buße die Leute vom Bauhof raus geschickt mit Schildern, die sie selbst noch am Abend zuvor geschrieben, ausgedruckt und laminiert hatte. „Die werden jetzt an den Spielplätzen angebracht, die fortan gesperrt sind“, erläutert die Bürgermeisterin. Sie hat die Bauhof-Leute auch belehrt, Abstand zu anderen zu halten und sich regelmäßig die Hände zu desinfizieren. „Die Autos der Stadtarbeiter sind sowieso standardmäßig mit Desinfektionsmitteln ausgestattet“, so Buße. Nur sei jetzt deren Anwendung viel wichtiger.

Viele Fragen

Noch vor neun Uhr klingeln sich am Morgen die Telefone heiß: Anrufe aus den Kitas der Stadt. Immer wieder geht es um die Notbetreuung der Kinder. Auch viele Eltern haben Fragen. Dazu kommen die Probleme um dieses Thema aus den beiden Grundschulen in Mittenwalde und Töpchin. „Deswegen sind die Kita-Leiter und Leiter der Grundschulen ab Mittag beim Krisenstab mit dabei“, betont Buße, die zwischendurch alle möglichen anderen Kanäle nach Mitteilungen und Informationen abfragt. Zwei Handys und ein Tablet sind stets in Reichweite. Dazu stapeln sich die Papiere mit aktuellen Informationen.

Manchmal überholen die aktuellen Entwicklungen die Informationen von gestern, dann muss schnell und unbürokratisch gehandelt werden. Quelle: Andrea Müller

Im stetigen Kontakt

Darüber hinaus ist die Bürgermeisterin im stetigen Kontakt mit den anderen Bürgermeistern der Nachbargemeinden und dem Gesundheitsamt des Landkreises. Gerade mit Bekanntwerden des ersten Corona-Falles in Mittenwalde sei hier der Informationsbedarf besonders hoch. „Bei Social Media können wir das gut sehen“, so Buße.

Das Mittenwalder Rathaus – die Mitarbeiter hier arbeiten als Team daran, die Ausmaße der Pandemie möglichst gering zu halten. Quelle: Andrea Müller

Verständnis für Nervosität

Sie versteht, dass die Bürger in der Stadt nervös sind. „Dennoch sollten wir versuchen, ruhig und besonnen zu bleiben“, betont die Stadt-Chefin, die mit ihrem Krisenstab alles daran setzen will, dass möglichst viele möglichst lange gesund bleiben. Deswegen seien die Kontaktpersonen des 31-jährigen Infizierten inzwischen auch ermittelt und in Quarantäne. Deswegen sei auch das Rathaus längst für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Schild mit dem Hinweis, nicht mehr die Hand zu geben, sei schon angebracht worden, als der Virus noch so fern schien in der chinesischen Provinz Wuhan.

Irre Diskussionen

„Wir warten nicht auf schriftliche Anweisungen und Beschlüsse, wir wollen schnell, pragmatisch und vor allem unbürokratisch entscheiden“, so Maja Buße. Das habe sie letzte Woche so gehalten, als man in Lübben noch teilweise darüber diskutierte, wie viele Besucher sich wie lange noch in den Rathäusern aufhalten dürfen. „Das waren doch irre Diskussionen angesichts dessen, was passiert“, sagt sie. Viele der Bürgermeister seien dann ihrem Beispiel gefolgt und hätten ihre Rathäuser ebenfalls für den Besucherverkehr sofort dicht gemacht.

Aushang am Mittenwalder Rathaus zur Schließung für Besucher aufgrund der Corona-Pandemie. Quelle: Andrea Müller

Notizblock auf Nachttisch

Frühstück, Mittagessen – für die Bürgermeisterin finden die Mahlzeiten derzeit nur nebenbei statt. Hier schnell ein Joghurt, dort ein Fertiggericht, mehr sei nicht drin. „Die Sorgen geben sogar nachts keine Ruhe“, gesteht die Bürgermeisterin. Ständig sei da der Gedanke, etwas Wichtiges nicht bedacht zu haben. Maja Buße hat sich deswegen ein Notizbuch auf den Nachttisch gelegt.

Zwei Mitglieder des Mittenwalder Krisenstabs Covid-19 sind per Skype dazu geschaltet, um sie vor Infektionen zu schützen. Quelle: Andrea Müller

Zuschaltung per Skype

Beim Krisenstab Covid-19 nehmen in Mittenwalde nicht alle persönlich teil. Zwei Mitarbeiter sind per Skype dazu geschaltet. Beide gehören Risikogruppen an und arbeiten von zu Hause aus. „So brauchen wir aber auf ihre wichtigen Hinweise nicht verzichten“, erklärt Maja Buße. Damit auch andere Mitarbeiter von zu Hause arbeiten können, hat sie weitere Laptops, die der Großhandel derzeit nicht liefern kann, selbst besorgt: In Waltersdorf – und natürlich am Abend nach dem Dienst im Rathaus.

Von Andrea Müller