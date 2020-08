Mittenwalde

Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU) schickt jedes Wochenende wegen der Corona-Pandemie ihre Leute raus, Parkplätze und Strände zu kontrollieren. „Wir können das jedoch nur in einem beschränkten Umfang tun“, erklärte sie während der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Dennoch waren auch am vergangenen Wochenende Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs.

Zur Galerie Das Ordnungsamt Mittenwalde war am Wochenende auf Park- und Corona-Kontrolle an den Stränden, darunter auch am Motzener See. Es herrschte Parkchaos und Enge am Strand.

In Corona-Zeiten müssen auch an den Stränden die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Nach Aussage von Buße hatte der Landkreis Dahme-Spreewald die Rathäuser darum ersucht, bei der Durchsetzung der Regeln Unterstützung zu leisten. Ohne die Hilfe der Polizei sei das unmöglich, so die Bürgermeisterin. Die Leute an den Stränden seien nicht bereit, ihre Ausweise zu zeigen, reagierten dafür zum Teil äußerst aggressiv gegenüber den Rathaus-Mitarbeitern. „Diesem Stress will ich meine Mitarbeiter nicht aussetzen“, so Buße.

Völlig überfüllter Parkplatz in Motzen. Quelle: Andrea Müller

Der eigentliche Außendienst-Mitarbeiter im Mittenwalder Rathaus sei bereits seit April dieses Jahres krank. Deswegen müssten Kollegen den Außendienst übernehmen, die eigentlich ganz andere Aufgaben haben. Am vergangenen Wochenende waren drei Mitarbeiter des Ordnungsamtes Mittenwalde unter Leitung von Mareike Schulze zu den Kontrollen unterwegs. Freitagabend nahmen sie sich den Strand samt Parkplatz in Motzen vor. Danach wollten sie eigentlich noch weiter nach Krummensee fahren, doch weil im Motzener Strandband sehr viele Gäste gegen die Regeln verstießen, nahm die Kontrolle mehr Zeit als geplant in Anspruch.

Zum Teil Rettungswege zugeparkt

Die Situation stellte sich hier sehr angespannt dar. Der Parkplatz war hoffnungslos überfüllt. Bei über 35 Grad Celsius suchten viele nach einer Abkühlung. Manche parkten da, wo eigentlich Platz zum Wenden und Fahren in die nächste Parkreihe vorgesehen ist. Einige hatten ihre Autos vor die eigentlichen Parktaschen gestellt. Ein Fahrer mit polnischem Kennzeichen hatte seinen Wagen gar halb vor die Schranke zum Strand geparkt. „Zum Glück führt der eigentliche Rettungsweg für Feuerwehr und Krankenwagen über das Strandcafé Seeblick nebenan“, so Schulze. Doch dies könne der Gast kaum gewusst haben. Somit riskiere er, dass Rettungskräfte im Ernstfall nicht helfen können.

Einer stellte sich sogar direkt halb vor die Schranke am Zugang zum Strand. Zur Not müssen auch hier Rettungskräfte durchkommen können. Quelle: Andrea Müller

Während zwei Rathaus-Kollegen Falschparker sowie die ohne Parkschein erfassten, machte sich Schulze auf den Weg über den Strand. Wie der Parkplatz war auch die Badewiese prall mit Besuchern gefüllt. „Entschuldigen Sie, sind Sie eine Familie?“, wandte sich Schulze an eine Gruppe mit einem jüngeren und einem älteren Paar sowie Kindern. „Ja, Eltern, Kinder, Großeltern“, lautete die spontane Antwort. Sie waren aus Großmachnow zum Baden nach Motzen gekommen. „Wegen der Corona-Pandemie bitten wir Sie, auf die Abstände zu achten“, erklärte ihnen die Rathaus-Mitarbeiterin. Die Familie reagierte entspannt.

Im Wasser kaum möglich, auf Abstände zu achten

„Auf der Wiese mag das ja auch alles noch hinkommen, aber im Wasser achtet dann wirklich keiner mehr auf Abstände“, meinte Schulze und wies auf das Getümmel im See. Ein Mann, der angab, aus einem Nachbarort zu sein, empfand das alles als überzogen. „Was soll hier draußen an der frischen Luft schon passieren“, meinte er und hatte auch die aktuellen Zahlen aus Mittenwalde parat: keine neuen Ansteckungen.

Badefreuden trotz Corona-Kontrolle am Motzener Strand. Quelle: Andrea Müller

Derweil hatten die beiden anderen Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf dem Parkplatz rund 50 Parksünder festgestellt. Einige bekamen ihr Ticket sofort unter die Windschutzscheibe gesteckt; andere werden in den nächsten Tagen einen Brief mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von zehn Euro erhalten.

Von Andrea Müller