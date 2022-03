Mittenwalde: Dacia kracht in Lkw - Zwei Verletzte

Mittenwalde

Ein Dacia prallte am Montagnachmittag auf dem Parkplatz in der Rathausstraße in Mittenwalde mit hoher Geschwindigkeit auf einen MAN-Sattelzug. Der Schaden beträgt rund 25.000 Euro.

Pkw-Fahrer (59) und Lkw-Fahrer (57) mussten im Krankenhaus versorgt werden. Ein Atemalkoholtest beim Dacia-Fahrer brachte Klarheit zur Unfallursache – mit einem Messwert von 2,11 Promille.

Halbe: BMW prallt gegen Baum: Frau und zwei Kinder verletzt

Zwischen den Ortsteilen Freidorf und Oderin ist am Dienstagvormittag ein BMW aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Beifahrerin (31) und zwei Kinder im Alter (4 und 6) kam en verletzt ins Krankenhaus. Bei einem Schaden von 5.000 Euro w.urde das Auto abgeschleppt.

Wildau: Mercedes-Fahrerin war gleich doppelt berauscht

Ein Mercedes war laut Zeugen in der Nacht zum Dienstag in der Goethebahn in Wildau gegen eine Bordsteinkante gestoßen und bei rund 6.000 Euro Sachschaden nicht mehr fahrtüchtig.

Der Atemalkoholtest bei der Fahrerin (22) zeigte 1,21 Promille an. Außerdem schlug ein Drogenvortest bei der Frau positiv auf Kokain an. Zur Sicherung gerichtsfester Beweise musste sie eine Blutprobe abgeben.

Waltersdorf: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Ein Fahrzeug beschädigte am Montag einen Am Rondell in Waltersdorf parkenden Mercedes und entfernte sich unerlaubt. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

