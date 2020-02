Neuwahlen: Neuer Ortsvorsteher ist Rüdiger Strenge

Mittenwalde

Bei der Sitzung des Ortsbeirates von Mittenwalde am Dienstagabend wurde ein neuer Ortsvorsteher gewählt. Drei von fünf Stimmen konnte der CDU-Mann Rüdiger Strenge auf sich vereinen. Sein Gegenkandidat René Riwoldt (Hand in Hand) unterlag mit nur zwei Stimmen.

René Riwoldt (Hand in Hand) trat überraschend selbst von seinem Amt als Ortsvorsteher zurück. Quelle: Andrea Müller

Riwoldt verlas Erklärung

Überraschend war Riwoldt zuvor selbst von seinem Amt als Ortsvorsteher zurück getreten. Eigentlich hätte er laut Tagesordnung an diesem Abend abgewählt werden sollen. Den Antrag dazu hatte Roland Fiebig (Linke) Ende Januar eingebracht. Riwoldt nutzte die letzte von ihm anfangs geleitete Sitzung für eine Erklärung.

Machtspiele und kein Vertrauen

Darin beklagte er, dass keiner mit ihm gesprochen habe, um ihm persönlich zu sagen, dass er in seinen Augen als Ortsvorsteher nicht geeignet ist. Riwoldt sprach von Machtspielen von der ersten Minute seiner Wahl an vor nun einem dreiviertel Jahr. „Aus meiner Sicht war seit der ersten Sitzung kein Vertrauen mehr da, da es durch den Antritt von drei Kandidaten, entgegen vorheriger Gespräche, zur Wahl des Ortsvorstehers gebrochen wurde“, heißt es wörtlich in der Erklärung. Dies habe sich bis jetzt wie ein roter Faden durch alle Sitzungen gezogen, in denen über „Punkt und Komma gestritten“ wurde. Dann trat er zurück: „Ich mache den Weg frei für einen Neuanfang im Ortsbeirat und trete mit sofortiger Wirkung als Ortsvorsteher zurück“, sagte er.

Die Wahlkommission in Aktion: Die Stimmzettel werden eingesammelt. Quelle: Andrea Müller

Drastische Kürzung der Tagesordnung

Damit ging die Leitung der Sitzung an seinen Stellvertreter Roland Fiebig (Linke) über, der sichtlich überrascht und einen Moment konstatiert innehielt – dann aber zur drastisch gekürzten Tagesordnung überging: Der Neuwahl des Ortsvorstehers. Die Tagesordnung war auf Antrag von Andreas Lück ( AfD) zu Anfang der Sitzung zusammen gestrichen wurden. „Wir können doch angesichts der Brisanz dieses Abends dann nicht zum Thema Weihnachtsmarkt übergehen“, betonte er.

Pause vor der Wahl

Auf Vorschlag der Mittenwalder Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU) wurden zwei Gäste der Sitzung in die Wahlkommission berufen: Die Stadtverordneten Daniel Müller ( SPD) und Dirk Knuth ( CDU). Die Wahlzettel hatte Wahlleiter Marek Kleemann vorbereitet. Die Dramatik des Abends steigerte sich noch, weil vor der Wahl zunächst eine zehn-minütige Pause eingelegt wurde. Die wurde sowohl von den zahlreich erschienen Gästen als auch von den Mitgliedern des Ortsbeirates für heiße Diskussionen genutzt.

Viele Mittenwalder Einwohner verfolgten das Geschehen. Es mussten noch mehr Stühle in den Konferenzraum im Rathaus geholt werden. Quelle: Andrea Müller

Viele Einwohner verfolgten das Geschehen

An diesem Abend blieb kein Stuhl leer für interessierte Einwohner; es mussten sogar weitere Stühle geholt werden, damit alle einen Platz fanden. Die Gäste nutzten die Einwohnerfragestunde, um ihrer Meinung über die Wahl und das Miteinander im Ortsbeirat Luft zu machen. Sven Geislberger sagte, er verstehe dieses Theater nicht, wie es im Ortsbeirat an den Tag gelegt werde. „Wir könnten so viel erreichen über Parteigrenzen hinweg“, meinte Geislberger und betonte: „Mit solchem Verhalten entsteht Politikverdrossenheit.“ Michael Gruner sagte, er sei maßlos enttäuscht, dass immer nur persönliche Befindlichkeiten im Vordergrund liegen. „Hier wird doch förmlich das Haar in der Suppe gesucht“, meinte er.

Heydi Fischer (SPD) gibt ihre Stimme ab. Quelle: Andrea Müller

Ergebnis: Drei zu zwei für Strenge

Nach der Pause wurde gewählt. Heydi Fischer ( SPD) verließ dafür den Raum; die anderen machten ihr Kreuzchen am Tisch im Versammlungsraum. Daniel Müller und Dirk Knuth sammelten die Stimmzettel mit der provisorischen Urne aus einem Pappkarton ein. Knuth verlas dann das Ergebnis: Drei Stimmen für Rüdiger Strenge, zwei für René Riwoldt, der sich nach seinem Abtritt sofort wieder zur Neuwahl gestellt hatte.

Erklärung des neuen Ortsvorstehers

Der neue Ortsvorsteher verlas ebenfalls eine Erklärung, nachdem er die Wahl angenommen hatte. Die Aufgabe der Politik könne es nicht sein, sich über Monate nur mit sich selbst zu beschäftigen und das eigentliche Ziel, nämlich die Belange der Bürger, aus den Augen zu verlieren. „Mit der heutigen Wahl als neuer Vorsitzender im Ortsbeirat Mittenwalde werde ich mich in den nächsten Wochen dafür einsetzen, dass dieses Gremium aus den negativen und zum Teil spöttischen Schlagzeilen verschwindet, in ruhiges Fahrwasser gerät, ohne dabei unsere eigentliche Arbeit zu vernachlässigen“, versprach er. Strenge war schon vor Riwoldt Mittenwalders Ortsvorsteher.

Von Andrea Müller