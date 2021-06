Mittenwalde

Dirk Knuth hat den Vorsitz des CDU-Stadtverbandes abgegeben und ist nun nicht mehr sein Vorsitzender. Es ist bereits sein zweiter Rücktritt von verantwortlichen Positionen.

Kritik an Knuth wegen zu viel Kritik an Buße

In einer außerordentlichen Sitzung des CDU-Stadtverbandes soll es massiv Kritik an Knuth gegeben haben. „Wenn man mit mir so unzufrieden ist, kann ich diesen Posten nicht mehr bekleiden“, so Knuth. Deswegen habe er an jenem Tag seinen Rücktritt „spontan“ verkündet.

Die Kritik an Knuth soll sich vor allem auf seine Position gegenüber der Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) beziehen, die vor allem wegen der Rathaus-Umstrukturierung und den damit verbundenen Personalkosten in der Stadt stark in den Fokus gerückt war. Knuth hatte Buße deswegen, aber auch wegen vieler anderer Themen zum Beispiel im Hauptausschuss – dessen Vorsitzender er ist – sowie in der Stadtverordnetenversammlung kritisiert. „Das ist offensichtlich nicht erwünscht“, schlussfolgert der CDU-Mann. Solche Differenzen seien nicht hilfreich bei der Ausübung des Amtes als Vorsitzender des Stadtverbandes. Darüber hinaus würde die Bürgermeisterin in ihrem Amt geschädigt.

Knuth trat 2018 schon als Ortsvorsteher zurück

Knuth war zuvor (2018) bereits als Ortsvorsteher von Mittenwalde zurück getreten. Damals spielten aber persönliche Gründe die entscheidende Rolle. Allerdings hatte er auch angegeben, zuletzt nichts mehr bewegen zu können. Knuth war zu dem Zeitpunkt bereits zwanzig Jahre in der Kommunalpolitik tätig. In seinen frühen Jahren galt er als „junger Wilder“.

Momentan hat der CDU-Stadtverband keinen Vorsitzenden; die Wahl soll Mitte August stattfinden. Warum Georg Sämisch auf der Webseite des CDU-Stadtverbandes bereits als Vorsitzender genannt ist, obwohl die Wahl noch aussteht, bleibt unklar.

Von Andrea Müller