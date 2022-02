Mittenwalde

Die außerordentliche Stadtverordnetenversammlung von Mittenwalde im Schützenhaus Gallun am Mittwochabend hatte nur einen kurzen öffentlichen Teil. Wesentlicher Tagesordnungspunkt war eine Personalie, die jedoch hinter verschlossenen Türe im nichtöffentlichen Teil diskutiert wurde.

Einwohnerfrage nach Postfiliale für Mittenwalde

Öffentlich hatten Stadtverordnete, die Ortsbeiräte und Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dabei ging es auch um eine Postfiliale in Mittenwalde, die von den Bürgern im gesamten Stadtgebiet seit langem schmerzlich vermisst wird. Nachdem die MAZ diese Woche geschrieben hatte, dass es auch im neuen Edeka-Markt keine Post geben wird, sei – so Einwohner Karsten Standke – die Enttäuschung groß. Standke war es auch, der im vorigen Jahr im Mittenwalder Ortsbeirat angeregt hatte, eine Klage gegen die Deutsche Post zu führen, damit diese endlich zum Handeln gezwungen werde und zur Erfüllung ihrer Pflicht, in einer Stadt wie Mittenwalde mit mehr als 2.000 Einwohnern eine Postfiliale zu eröffnen.

Stadt unternahm viele Anstrengungen in Sachen Post

Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) bekräftigte in der Zusammenkunft den Wunsch der Stadt nach einer Postfiliale. Deswegen habe man auch mit Edeka verhandelt, von wo schließlich aber mitgeteilt worden sei, dass keine Kapazitäten dafür in der neuen Filiale neben der Feuerwehr vorhanden seien. „Allerdings ist vorgesehen, im angrenzenden geplanten Drogeriemarkt eine Post mit unterzubringen“, erklärte Buße. Sie ärgere sich aber über eine Anfrage der Post, die sie am Mittwoch erhalten habe nach einem Containerstandort, falls die zurzeit ebenfalls anvisierte Anmietung von Räumen in der Yorckstraße 16 nicht gelinge. „Wir haben der Post bereits Standorte mitgeteilt und zwar in Bezug auf vorhandene Leitungen sowie die Nutzung der sanitären Einrichtungen“, sagte die Bürgermeisterin. Diese Vorschläge habe die Post jedoch abgelehnt. „Da hat die Stadt und auch René Riwoldt viel Zeit investiert“, versicherte die Bürgermeisterin. Doch alles sei ins Leere gelaufen.

Erst jetzt, da eine Klage gegen die Deutsche Post auf der Agenda steht und bei der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Montag um 18.30 Uhr diskutiert werden soll, würde sich das Unternehmen wieder um eine Lösung bemühen. Diesen Gedanken griff Karsten Standke noch einmal in der Einwohnerfragestunde am Ende des öffentlichen Teils der Stadtverordnetenversammlung auf. „Scheinbar reagiert die Post nur auf eine Klage oder Androhung einer Klage“, sagte er mit Blick auf die Abstimmung der Stadtverordneten am Montag.

Post im Drogeriemarkt wird noch lange auf sich warten lassen

Ohne die Entscheidung der Stadtverordneten in der kommenden Woche abzuwarten, reagierte Bürgermeisterin Maja Buße darauf mit der Bemerkung: „Ich werde mich positiv für Dinge entscheiden, die Aussicht auf Erfolg haben, aber nicht für Dinge, die zum Scheitern verurteilt sind.“ Allerdings hatte der Hauptausschuss, der als richtungsweisend für das Stadtparlament gilt, kürzlich schon ein Klageverfahren gegen die Post abgelehnt. Der von der Bürgermeisterin erwähnte Drogeriemarkt, in dem möglicherweise auch eine Post eingerichtet werden soll, wird allerdings noch auf sich warten lassen. Bisher – und auch das stellte Karsten Standke am Mittwochabend klar – gebe es noch nicht einmal ein B-Plan-Verfahren dazu.

Von Andrea Müller