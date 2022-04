Mittenwalde: Drei Ortsvorsteher kritisieren Zusammenarbeit mit der Stadt

Mittenwalde

Mittenwaldes Ortsvorsteher Roland Fiebig (Linke) wurde bei der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten vom Vorsitzenden Lutz Krause (Pro Bürger) gemaßregelt und unterbrochen, kaum hatte der begonnen, unter dem Tagesordnungspunkt „Anhörung der Ortsbeiräte“ sein Anliegen vorzutragen. Das ist in der jüngsten Vergangenheit wiederholt passiert. Doch dieses Mal kritisierte Andreas Lück (AfD) den Vorsitzenden. „Der Tagesordnungspunkt heißt Anhörung. Laut Geschäftsordnung ergibt sich keine thematische Einschränkung, Herrn Fiebig hier das Wort zu verbieten“, sagte er. Daraufhin entschuldigte sich der Vorsitzende. Das war Anlass für die MAZ, bei den Ortsbeiräten von Mittenwalde nachzufragen, ob sie sich in ihrer Arbeit in der Stadt Mittenwalde geschätzt fühlen.

Drei Ortsvorsteher reagierten nicht auf MAZ-Anfrage

Alle Ortsvorsteher wurden von der MAZ angeschrieben oder telefonisch kontaktiert. Fazit: Die Ortsvorsteher aus Mittenwalde, Brusendorf, Motzen, Töpchin und Schenkendorf-Krummensee sind geteilter Meinung. Nicht geantwortet haben die Ortsvorsteher aus Ragow, Michael Schiballa, und aus Telz, Lothar Pehla (beide CDU). Das trifft auch auf Michael Seiffe (parteilos) zu, der Ortsvorsteher in Gallun ist.

Mittenwalde ist die Kernstadt in dem Zusammenschluss von acht Ortsteilen. Ihr Ortsvorsteher Roland Fiebig (Linke) fühlt sich in seiner Arbeit wenig wert geschätzt in Verwaltung und Stadtparlament. Quelle: Andrea Müller

Kernstadt Mittenwalde: Ortsvorsteher fühlt sich kaum einbezogen in Belange der Stadt

Roland Fiebig übt scharfe Kritik an der Verwaltung der Stadt, aber auch an der Stadtverordnetenversammlung, in der ihm immer wieder das Wort abgeschnitten werde. „Ich werde in Bezug auf Belange der Stadt kaum mit einbezogen, ja sogar das Gegenteil ist der Fall“, so Fiebig. Seit Wochen und Monaten kämpfe er zum Beispiel um das Aufstellen von Sitzbänken im Stadtgebiet, die der Ortsbeirat aus seinem Budget gekauft hat. Aufstellen soll sie der Bauhof, doch nichts passiere. Als bei Ausbruch des Ukraine-Krieges die ukrainische Fahne über der Stadt gehisst wurde, sei er ebenfalls in die Abstimmung dazu als Ortsvorsteher nicht einbezogen worden. „Ich wäre nicht dagegen gewesen“, so Fiebig, „doch als Ortsvorsteher hätte ich gefragt werden müssen.“

Motzen: Ortsvorsteher Daniel Müller kritisiert vor allem Verwaltung

Ähnlich kritisch sieht der Motzener Ortsvorsteher Daniel Müller (SPD) die Zusammenarbeit mit der Stadt. Zwar habe jeder Ortsteil sein eigenes Budget. Doch letzten Endes sei man dabei von der Stadt abhängig. „Projekte werden jedoch immer wieder verzögert“, so Müller. Beispiel dafür sei nicht nur das nun möglicherweise gescheiterte wassertouristische Konzept, das seit Jahren vor sich hin warte, sondern auch die Anschaffung von Energiesäulen. Auch hier habe die Verwaltung gewartet, bis die Preise durch die Decke schießen. „Wahrscheinlich stirbt nun auch dieses Vorhaben“, sagt Müller.

Blick auf Motzen: Ortsvorsteher Daniel Müller (SPD) kritisiert, dass die Mittenwalder Verwaltung Projekte immer wieder verzögere. Dadurch könnten sie ganz ins Wasser fallen. Quelle: Andrea Müller

Schenkendorf-Krummensee: Ortsvorsteher Lutz Krause fehlt der Zusammenhalt in der Stadt Mittenwalde

Lutz Krause, Ortsvorsteher in Schenkendorf-Krummensee, zeigt sich ebenfalls unzufrieden. „Ja, ich würde mir auch eine bessere Kommunikation mit der Stadt wünschen“, meint er. Immer wieder höre er, dies gehe nicht und jenes. Er wünsche sich stattdessen, nach Lösungen für eine Umsetzung der Anliegen zu suchen. Krause sieht den Grund dafür in der „Zwangsvereinigung zur gemeinsamen Stadt Mittenwalde.“ Offensichtlich habe man damals geglaubt, sie sei eine Chance für die Stadt und würde das Gemeinschaftsgefühl stärken. „Davon sind wir weit entfernt“, so Krause. Stattdessen sei immer noch die Kernstadt der „Nabel der Welt“.

Krummensee gehört zu Schenkendorf. Hier ist Lutz Krause (Pro Bürger) Ortsvorsteher. Im Vergleich zur Kernstadt Mittenwalde fielen seiner Meinung nach die Ortsteile oft hinten runter. Quelle: Andrea Müller

Töpchin: Ortsvorsteher setzt auf Transparenz und Einbeziehung der Bürger

Jan Priemer (Pro Bürger), Ortsvorsteher in Töpchin, sieht das etwas anders und verweist auf die relative Unabhängigkeit der Ortsteile. Priemer setze eher auf Transparenz und darauf, die Leute in den Entscheidungen vor Ort „mitzunehmen“. Töpchin hat inzwischen seinen eigenen digitalen Dorfplatz und ist damit Vorreiter in der Stadt.

Brusendorfs Mitte mit einem der beiden Teiche: Ortsvorsteher ist hier Frank Kausch (parteilos). Er würdigt das Ortsteilbudget und die Anerkennung der Entscheidungen der Ortsbeiräte im Stadtparlament. Quelle: Andrea Müller

Brusendorf: Frank Kausch würdigt Ortsteilbudget

Frank Kausch (parteilos), Ortsvorsteher in Brusendorf, würdigt, dass alle Ortsteile längst ihr eigenes Budget haben, mit denen sie Projekte im Ort direkt umsetzen können. Die Summe für den jeweiligen Ortsteil ergebe sich aus sieben Euro pro Einwohner. „Früher wurden kleine Dinge oft weg gestrichen“, so Kausch. Jetzt könne jeder Ortsteil auch solche Vorhaben umsetzen. Brusendorf konnte so zwei Geschwindigkeitsmessgeräte anschaffen. Kausch würdigt auch den Umgang der Stadtverordneten mit den Ortsbeiräten. „In der Regel stimmt das Stadtparlament der Entscheidung, die bereits im Ortsbeirat gefällt worden ist, zu“, betont Kausch. Das heiße, die Stadtverordneten berücksichtigen in ihren Beschlüssen die Meinung des Ortsbeirates und entschieden nicht über dessen Kopf hinweg.

Von Andrea Müller