Corona: Mittenwalder Edeka lässt nur zehn Leute gleichzeitig rein

Mittenwalde

Weniger Einkaufswagen und ein Wachmann, der den Einlass zum Edeka-Supermarkt in Mittenwalde kontrolliert. Daneben steht ein Schild, dass diese Maßnahme aufgrund des Corona-Virus eingeführt wurde.

Paare dürfen gemeinsam rein

Marktleiterin Woschosius: „Wir haben die Kundenzahl auf höchstens 15 im Markt reduziert“, sagt sie. Zwar stehe auf dem Schild nur zehn, aber jetzt am frühen Nachmittag würden gerade bis zu 15 herein gelassen. Grund sei die Einhaltung des Mindestabstands zwischen den Menschen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Paare dürften aber den Markt gemeinsam betreten. Zudem seien ja auch noch die Mitarbeiter im Raum.

Einkauf mit Einmalhandschuhen

„Dass wir das noch erleben müssen“, sagt bitter ein älterer Herr, der gerade den Supermarkt gegenüber der Feuerwehr verlassen hat. Zwei Kunden warten neben dem Wachmann auf frei werdende Einkaufswagen. Manche ziehen sich Einmalhandschuhe über, um nicht direkt mit dem Griff am Wagen in Berührung zu kommen.

Einkaufswagen ist Pflicht

Weitere Kunden bleiben in der Entfernung in der Nähe ihrer Autos stehen, passen aber auf ihre Wartepositionen auf. Verpflichtend ist in Mittenwalde auch die Nutzung der Einkaufswagen, damit im Markt und besonders an den Kassen der Mindestabstand von ein bis zwei Metern zwischen den Leuten gewahrt ist, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Ohne Wagen kein Einkauf.

Drei Covid-19 Infektionen

In der Stadt Mittenwalde gibt es mit Stand Freitagmittag drei bestätigte Infektionen mit Covid-19. Schon der erste Fall am Montag sorgte in der Stadt für Aufsehen. In den Social Media ging es dazu hoch her. „Das macht uns große Sorgen“, so Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU). Ihr Krisenstab tagt täglich, um jederzeit auf die aktuellen Entwicklungen zu reagieren.

Bürgermeisterin: „Bleiben Sie zu Hause!“

„Aus aktuellem Anlass möchte ich nochmals eindringlich alle bitte, bleiben Sie zu Hause, verzichten Sie soweit wie es möglich ist auf soziales Kontakte, schützen Sie somit sich und zeigen Sie Verantwortung für alle Risikopatienten“, sagte sie. Es gelte die Kapazität der Krankenhäuser nicht sprunghaft überzustrapazieren.

Lesen Sie auch:

Von Andrea Müller