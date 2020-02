Geldbuße: Früherer Hauptamtsleiter verurteilt

Mittenwalde

Der ehemalige Hauptamtsleiter im Mittenwalder Rathaus, Matthias Vogel, wurde jetzt vom Amtsgericht Frankfurt (Oder) wegen mehrfachen Fahren ohne Führerschein zu einer Geldstrafe von 15 000 Euro verurteilt.

Stadt bleibt in den Schlagzeilen

„Ich glaube, in Mittenwalde gehen die Themen nicht aus“, meint Lutz Krause (Pro Bürger) und Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung. Er, aber auch andere aus dem Gremium, kennen Vogel noch aus seiner Zeit in Mittenwalde. Hier leitete er unter Amtsdirektor Uwe Pfeiffer (erst CDU, dann parteilos) das Hauptamt und nahm immer wieder auch an den Sitzungen der Stadtverordneten teil.

Rückzugsgesuch eingereicht

Als Hauptamtsleiter begleitete er Entscheidungen in Mittenwalde und war auch als Wahlleiter tätig. Zuletzt war Vogel nun Amtsdirektor in Schlaubetal. Anfang Februar hatte er dort sein Rückzugsgesuch eingereicht und dem Amt somit ein Abwahlverfahren erspart.

Ohne Führerschein im Dienstwagen

Vogel war mehrmals aufgefallen wegen Fahren ohne Führerscheins. Den hatte er nach eigenen Angaben wegen Überschreitens der Höchstgeschwindigkeit eingebüßt. Als Amtsdirektor in Schlaubetal soll er sogar im Dienstwagen ohne Führerschein unterwegs gewesen sein.

Früher schon verurteilt wegen Veruntreuung

Zudem sei im Zuge der Ermittlungen ans Tageslicht gekommen, dass er bereits 2007 – also schon vor dem Amtsantritt in Mittenwalde –vom Amtsgericht Mettmann ( Nordrhein-Westfalen) wegen Veruntreuung zu elf Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden war, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. 2003 und 2004, so der Oberstaatsanwalt Baumert in Wuppertal, habe er dort im Sozialamt gearbeitet, Manipulationen vorgenommen und so die Auszahlung von rund 50 000 Euro auf das Konto seiner ehemaligen Lebensgefährtin bewirkt.

Von Andrea Müller