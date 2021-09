Gallun

Unbekannte haben am Samstag in den frühen Morgenstunden den Maschendrahtzaun eines Gewerbegeländes im Mittenwalder Ortsteil Gallun durchtrennt und sind so mit einem Fahrzeug aufs Gelände eines Gartentechnik-Vertriebs gelangt. Dort schlugen sie eine Glastür ein, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Obwohl der Eigentümer des Geschäfts nach drei Minuten vor Ort war, konnten die Täter unerkannt mit den erbeuteten 15 Kettensägen flüchten. Der Schaden beläuft sich auf 9000 Euro.

Von MAZonline